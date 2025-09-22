Logo Image

Επιστρέφει στην μικρή οθόνη η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ

Επιστρέφει στην μικρή οθόνη η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ

Από πότε θα βρίσκεται ξανά στον τηλεοπτικό αέρα - Τι ανακοίνωσε η Disney

Η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ θα επιστρέψει τις επόμενες ώρες στη μικρή οθόνη, αφού το τηλεοπτικό δίκτυο ABC την διέκοψε, την περασμένη εβδομάδα, μετά τις απειλές του επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών με αφορμή τα σχόλια του παρουσιαστή για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Η Disney, η ιδιοκτήτρια του ABC, ανέφερε ότι τις τελευταίες ημέρες, έπειτα από «εκ βαθέων» συζητήσεις με τον Τζίμι Κίμελ, έλαβε την απόφαση να τον βγάλει ξανά στον αέρα από την Τρίτη.

Η εκπομπή «Jimmy Kimmel Live» κόπηκε μετά τις αντιδράσεις συντηρητικών κύκλων για το σχόλιο του παρουσιαστή ότι η ακροδεξιά επιχειρεί να εργαλειοποιήσει τη δολοφονία του Κερκ.

