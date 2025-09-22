Γκουτέρες: Απαράδεκτη κατάσταση που επιδεινώνεται ώρα με την ώρα στη Γάζα

Για μια κατάσταση αφόρητη που επιδεινώνεται ώρα με την ώρα στη Γάζα μίλησε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στη Γενική Συνέλευση του διεθνούς οργανισμού. Ο ΓΓ του ΟΗΕ εμφανίστηκε απογοητευμένος που η Παλαιστινιακή Αρχή στερήθηκε την ευκαιρία να εκπροσωπηθεί πλήρως στη συνάντηση.

Όπως είπε η ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση παραμένει άλυτη εδώ και γενιές, ο διάλογος παραπαίει, οι αποφάσεις έχουν περιφρονηθεί, το διεθνές δίκαιο έχει παραβιαστεί και δεκαετίες διπλωματίας έχουν αποβεί άκαρπες και επανέλαβε την έκκλησή του για κατάπαυση του πυρός.

Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει την «υπερβολική απειλή προσάρτησης»

Ο Αντόνιο Γκουτέρες ανέφερε ότι τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει «την αδιάκοπη επέκταση των οικισμών» στη Δυτική Όχθη.

Αυτό πρέπει να σταματήσει, προειδοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, όπως και η «υπερβολική απειλή προσάρτησης» και η «ένταση της βίας των εποίκων».

Ο Γκουτέρες ανέφερε ότι η μόνη λύση είναι αυτή στην οποία δύο ανεξάρτητα και κυρίαρχα κράτη αναγνωρίζονται αμοιβαία και ενσωματώνονται πλήρως στη διεθνή κοινότητα.

Η κρατική υπόσταση για τους Παλαιστίνιους «είναι δικαίωμα, όχι ανταμοιβή», τόνισε προσθέτοντας: «Η άρνηση της κρατικής υπόστασης θα ήταν ένα δώρο για τους εξτρεμιστές παντού».