Η Γαλλία αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης από το Παρίσι.

«Ήρθε ο καιρός της ειρήνης» δήλωσε ο Μακρόν κατά την έναρξη της συνόδου για τη λύση των δύο κρατών, στην οποία συμπροεδρεύουν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία, μία ημέρα πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η Γαλλία αναγνωρίζει «το Κράτος της Παλαιστίνης» (…) «για την ειρήνη» μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, είπε ο Γάλλος πρόεδρος.

Πριν ανακοινώσει την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία, ο Μακρόν δήλωσε στον ΟΗΕ ότι ήρθε η ώρα να σταματήσει ο πόλεμος στη Γάζα και να απελευθερωθούν οι υπόλοιποι 48 όμηροι που κρατούνται από τη Χαμάς. Ο Γάλλος Πρόεδρος ανέφερε ότι ο κόσμος απέχει μόλις λίγα λεπτά από το να μην μπορεί πλέον να κατακτήσει την ειρήνη και πρόσθεσε ότι «δεν μπορούμε πλέον να περιμένουμε».

Ο Μακρόν καταδίκασε τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου και ανέφερε ότι θέλει να δει την ειρήνη στην περιοχή να δημιουργείται με δύο κράτη να ζουν δίπλα-δίπλα. «Τίποτα δεν δικαιολογεί τον συνεχιζόμενο πόλεμο», είπε ο Εμανουέλ Μακρόν, προσθέτοντας ότι «όλα μας υποχρεώνουν» να τον τερματίσουμε οριστικά».

Ο Μακρόν απαρίθμησε τις χώρες που «επέλεξαν την ειρήνη»

Η παροχή δικαιωμάτων στους Παλαιστίνιους δεν αφαιρεί τα δικαιώματα των Ισραηλινών, τόνισε ο Γάλλος Πρόεδρος.

Στο σημείο αυτό απαρίθμησε τις άλλες χώρες που έχουν αναγνωρίσει την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση, συμπεριλαμβανομένης της Ανδόρας, της Αυστραλίας, του Βελγίου, του Λουξεμβούργου, της Μάλτας, του Μονακό, του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά και του Αγίου Μαρίνου.

Όπως είπε οι χώρες αυτές «απάντησαν στο κάλεσμά μας» τον Ιούλιο και πήραν την υπεύθυνη και απαραίτητη επιλογή να επιλέξουν την ειρήνη.

Ο Γάλλος Πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Νορβηγία και η Σουηδία «ακολουθούν επίσης την ίδια πορεία».

Ο Μακρόν έθεσε την προοπτική διεθνούς παρουσίας ασφαλείας στη Γάζα

Ο Μακρόν από του βήματος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ζήτησε μια μεταβατική κυβέρνηση στη Γάζα με τη συμμετοχή της Παλαιστινιακής Αρχής, η οποία θα έχει ως καθήκον την επίβλεψη της διάλυσης της Χαμάς. Ανέφερε ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να συμβάλει σε μια «αποστολή σταθεροποίησης» στη Γάζα, αυξάνοντας την προοπτική μιας διεθνούς παρουσίας ασφαλείας στην περιοχή.

Είπε δε ότι η Γαλλία θα ανοίξει πρεσβεία σε ένα παλαιστινιακό κράτος μόνο όταν απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι που κρατά η Χαμάς και συμφωνηθεί εκεχειρία.