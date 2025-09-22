Logo Image

Ντάνον: Η λύση των δύο κρατών είναι «εκτός συζήτησης», μετά τη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου η όποια απόφαση για τη Δυτική Όχθη

Χαρακτήρισε ως «παρωδία» τις συνομιλίες στον ΟΗΕ

Ο Ντάνι Ντάνον, πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη, είπε ότι μια λύση δύο κρατών «αφαιρέθηκε από το τραπέζι» μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου ενώ χαρακτήρισε τις συνομιλίες αυτής της εβδομάδας στον ΟΗΕ «παρωδία».

Παράλληλα, αρνήθηκε να αποκλείσει σχέδια για το Ισραήλ να προσαρτήσει τμήματα της Δυτικής Όχθης σε απάντηση στις χώρες που αναγνωρίζουν ένα κράτος της Παλαιστίνης.

Ερωτηθείς για την απάντηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Ντάνον τόνισε ότι αυτό δεν θα αποφασιστεί τώρα.

Μετά τη συνάντηση με Τραμπ οι όποιες αποφάσεις

Αντίθετα, ο Νετανιάχου θα μεταβεί πρώτα στον Λευκό Οίκο για να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, πριν επιστρέψει στο Ισραήλ «για να αποφασίσει ποιες θα είναι οι ενέργειες», επισήμανε ο Ισραηλινός.

«Στο παρελθόν εφαρμόσαμε κυριαρχία στα Υψίπεδα του Γκολάν, πάνω από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, αλλά αυτό είναι μια συζήτηση για την κυβέρνηση», υπογράμμισε.

Πιεσμένος περαιτέρω για το αν αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το Ισραήλ θα προσαρτήσει τμήματα της Δυτικής Όχθης, ο Ντάνον είπε: «Δεν μου αρέσει η λέξη προσάρτηση, την αποκαλώ εφαρμογή κυριαρχίας».

«Νομίζω ότι είναι μια απόφαση που η κυβέρνηση θα πρέπει να συζητήσει», τόνισε ο Ντάνον.

Πηγή: BBC

