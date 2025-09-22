Λευκός Οίκος: Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι «ανταμοιβή για τη Χαμάς», εκτιμά ο πρόεδρος Τραμπ

Για το κύμα αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους από αρκετά δυτικά κράτη, κλήθηκε να απαντήσει στη σημερινή ενημέρωση, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, εξηγώντας παράλληλα τη θέση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η Λέβιτ τόνισε ότι «ο πρόεδρος ήταν πολύ σαφής – ο πρόεδρος διαφωνεί με αυτήν την απόφαση».

Και συνέχισε, λέγοντας: «Πιστεύει ότι αυτό δεν κάνει τίποτα για την απελευθέρωση των ομήρων, που είναι ο πρωταρχικός στόχος στη Γάζα, δεν κάνει τίποτα για να τερματίσει αυτή τη σύγκρουση και να φέρει αυτόν τον πόλεμο στο τέλος του – και, ειλικρινά, πιστεύει ότι είναι μια ανταμοιβή για τη Χαμάς».

«Πιστεύει ότι αυτές οι αποφάσεις είναι περισσότερο λόγια και όχι αρκετή δράση από τους συμμάχους μας», υπογράμμισε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Πηγή: BBC