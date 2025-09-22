Logo Image

Σάιμον Χάρις (Ιρλανδία): Η αναγνώριση της Παλαιστίνης «δεν είναι αρκετή»

Κόσμος

REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Υπενθυμίζεται ότι η Ιρλανδία, μαζί με την Ισπανία και τη Νορβηγία, αναγνώρισε το Κράτος της Παλαιστίνης τον Μάιο του 2024

«Είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε περισσότερες χώρες να αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος. Αυτό είναι σημαντικό, αλλά ας είμαστε σαφείς: δεν είναι αρκετό», δήλωσε ο Ιρλανδός υπουργός Εξωτερικών και αναπληρωτής πρωθυπουργός Σάιμον Χάρις.

«Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι συγκεκριμένη δράση για τον τερματισμό της γενοκτονίας και του λιμού· όροι που δεν πρέπει ποτέ να υποτιμώνται», σημείωσε σε ανάρτησή του στο Χ, προσθέτοντας ότι εργάζεται στον ΟΗΕ «για να εξασφαλίσει συγκεκριμένη δράση».

Υπενθυμίζεται ότι η Ιρλανδία, μαζί με την Ισπανία και τη Νορβηγία, αναγνώρισε το Κράτος της Παλαιστίνης τον Μάιο του 2024, ακολουθούμενη από την Αρμενία και τη Σλοβενία ​​ένα μήνα αργότερα.

