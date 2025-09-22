Σάιμον Χάρις (Ιρλανδία): Η αναγνώριση της Παλαιστίνης «δεν είναι αρκετή»

«Είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε περισσότερες χώρες να αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος. Αυτό είναι σημαντικό, αλλά ας είμαστε σαφείς: δεν είναι αρκετό», δήλωσε ο Ιρλανδός υπουργός Εξωτερικών και αναπληρωτής πρωθυπουργός Σάιμον Χάρις.

«Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι συγκεκριμένη δράση για τον τερματισμό της γενοκτονίας και του λιμού· όροι που δεν πρέπει ποτέ να υποτιμώνται», σημείωσε σε ανάρτησή του στο Χ, προσθέτοντας ότι εργάζεται στον ΟΗΕ «για να εξασφαλίσει συγκεκριμένη δράση».

It’s good to see more countries recognising Palestinian statehood.

It’s important but let’s be clear: it’s nowhere near enough. What’s needed now is real action to stop the genocide and the famine, words that should never be normalised. I am working at the UN to seek action. pic.twitter.com/46R5gd7anX — Simon Harris TD (@SimonHarrisTD) September 22, 2025

Υπενθυμίζεται ότι η Ιρλανδία, μαζί με την Ισπανία και τη Νορβηγία, αναγνώρισε το Κράτος της Παλαιστίνης τον Μάιο του 2024, ακολουθούμενη από την Αρμενία και τη Σλοβενία ​​ένα μήνα αργότερα.