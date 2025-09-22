Λέβιτ: Ο Τραμπ θα χαρακτηρίσει την Antifa ως «τρομοκρατική ομάδα» – Αναμένεται το εκτελεστικό διάταγμα

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα μπορούσε να χαρακτηρίσει την Antifa ως τρομοκρατική ομάδα ήδη από σήμερα το απόγευμα.

«Ο πρόεδρος σκοπεύει να υπογράψει αυτό το εκτελεστικό διάταγμα πολύ σύντομα – μόλις συνταχθεί, ήδη σήμερα, αργότερα απόψε», είπε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι η Antifa – ένα αποκεντρωμένο, αριστερό κίνημα που αντιτίθεται σε ακροδεξιές, ρατσιστικές και φασιστικές ομάδες – έχει από καιρό προκαλέσει την οργή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, οι αναλυτές έσπευσαν να αμφισβητήσουν πώς ο πρόεδρος θα στοχεύσει στην πραγματικότητα την ομάδα, η οποία δεν διαθέτει σαφή ηγέτη, λίστα μελών ή δομή. Το 2020, ο τότε διευθυντής του FBI, Κρίστοφερ Ρέι, δήλωσε στο Κογκρέσο ότι η Antifa ορίζεται καλύτερα ως ιδεολογία παρά ως επίσημη οργάνωση.

Πηγή: BBC