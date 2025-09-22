Ο FDA προχωρά στην έγκριση ελάχιστα γνωστού φαρμάκου για τη θεραπεία συμπτωμάτων αυτισμού

Με μία αιφνιδιαστική κίνηση, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) εμφανίζεται έτοιμος να εγκρίνει μια νέα εκδοχή του leucovorin.

Πρόκειται για ένα ελάχιστα γνωστό φάρμακο, το οποίο η κυβέρνηση Τραμπ σκοπεύει να παρουσιάσει ως θεραπεία για συμπτώματα του αυτισμού, όπως μεταδίδει η Wall Street Journal.

Η ανακοίνωση θα συμπέσει με εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, όπου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε «μία από τις σημαντικότερες ιατρικές ανακοινώσεις στην ιστορία της χώρας».

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προϊδεάσει για το θέμα ήδη από την Κυριακή, μιλώντας στη μνημόσυνη τελετή του δολοφονημένου ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. «Νομίζω ότι βρήκαμε την απάντηση στον αυτισμό», δήλωσε.

Το Tylenol στο στόχαστρο

Σύμφωνα με πληροφορίες, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου προτίθενται να συνδέσουν τη χρήση παρακεταμόλης (δραστικού συστατικό του Tylenol και άλλων παυσιπόνων) στην περίοδο εγκυμοσύνης με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αυτισμού.

Παράλληλα, το υπουργείο Υγείας προγραμματίζει κανονιστικές παρεμβάσεις, όπως πιθανές αλλαγές στην επισήμανση του φαρμάκου.

Η θέση αυτή βρίσκει απέναντι το σύνολο σχεδόν της ιατρικής κοινότητας. Το Αμερικανικό Κολέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων επιμένει ότι η παρακεταμόλη είναι ασφαλής κατά την εγκυμοσύνη, εφόσον λαμβάνεται κατόπιν ιατρικής σύστασης.

Η εταιρεία Kenvue, μητρική του Tylenol, εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» για τον κίνδυνο παραπληροφόρησης, υπογραμμίζοντας ότι «ανεξάρτητες, αξιόπιστες μελέτες δεν δείχνουν καμία αιτιώδη σχέση».

Το αμφιλεγόμενο leucovorin

Το leucovorin είναι συγγενές με το φυλλικό οξύ (βιταμίνη Β9) και χρησιμοποιείται ήδη για την αντιμετώπιση παρενεργειών από χημειοθεραπείες. Μικρές κλινικές μελέτες έχουν δείξει βελτιώσεις στη γλώσσα ή στη συμπεριφορά παιδιών με αυτισμό, αλλά οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι τα δεδομένα είναι περιορισμένα και δεν επαρκούν για ασφαλή συμπεράσματα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, παρότι ο FDA δημοσίευσε αρχικά τη Δευτέρα ανακοίνωση για την έγκριση νέας εκδοχής του φαρμάκου, λίγες ώρες αργότερα υπήρξε αίτημα απόσυρσης της σχετικής ειδοποίησης από το Ομοσπονδιακό Μητρώο, χωρίς να δοθεί εξήγηση.

Το επόμενο βήμα

Το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας (NIH) αναμένεται να ανακοινώσει επιχορηγήσεις στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας ανάλυσης δεδομένων για τον αυτισμό. Παράλληλα, εκκρεμεί η δημοσίευση μιας έκθεσης για τις αιτίες του αυτισμού, που σύμφωνα με πηγές επρόκειτο να κυκλοφορήσει στις 29 Σεπτεμβρίου, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές αν και πότε θα δοθεί στη δημοσιότητα.