Η Σάρα Φέργκιουσον εκδιώχθηκε από πολλά φιλανθρωπικά ιδρύματα λόγω ενός email στον Έπστιν

Έξι φιλανθρωπικά ιδρύματα απομάκρυναν τη Δούκισσα της Υόρκης από τη θέση της πρέσβειρας, μετά την δημοσιοποίηση ενός email από το 2011, στο οποίο η Σάρα Φεργκιουσον αποκαλούσε τον Τζέφρι Έπστιν «υπέρτατο φίλο» της και φαινόταν να ζητά συγγνώμη για την δημόσια κριτική που του άσκησε.

Το Julia’s House, ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα για παιδιά, ήταν το πρώτο που απομάκρυνε την πρώην σύζυγο του πρίγκιπα Άντριου από την θέση της, λέγοντας ότι ήταν «ακατάλληλη» για να συνεχίσει στον ρόλο αυτό. Αργότερα, το Teenage Cancer Trust, το Natasha Allergy Research Foundation, το Children’s Literacy Charity και το Prevent Breast Cancer ανακοίνωσαν επίσης ότι απομακρύνουν τη δούκισσα από τη θέση της πρέσβειρας.

Το British Heart Foundation ανακοίνωσε επίσης ότι η Φεργκιουσον δεν θα είναι πλέον πρέσβειρα του φιλανθρωπικού ιδρύματος.

Ένας εκπρόσωπος της δούκισσας δήλωσε ότι το email της προς τον Έπστιν, όπου τον περιέγραφε ως φίλο, είχε σταλεί καθώς προσπαθούσε να αντιμετωπίσει την απειλή του ότι θα τη μηνύσει για δυσφήμιση και ότι την εποχή εκείνη η Σάρα Φεργκιουσον εξακολουθούσε να μετανιώνει πραγματικά για οποιαδήποτε σχέση μαζί του.

Στο email η Σάρα Φέργκιουσον φαινόταν να ζητά συγγνώμη από τον Έπστιν, λέγοντας: «Ήσουν πάντα ένας σταθερός, γενναιόδωρος και υπέρτατος φίλος για μένα και την οικογένειά μου». Αυτό φάνηκε να έρχεται σε αντίθεση με την δημόσια καταγγελία της για τον Έπστιν σε μια συνέντευξη εκείνη τη χρονιά, στην οποία είχε πει ότι η εμπλοκή της μαζί του ήταν ένα «γιγαντιαίο λάθος κρίσης» και ότι «αυτό που έκανε ήταν λάθος και για το οποίο δικαίως φυλακίστηκε».

Η ανταλλαγή email έγινε αρκετά χρόνια μετά τη φυλάκιση του Έπσταϊν για σεξουαλικά αδικήματα το 2008.

Ο πρίγκιπας Άντριου, Δούκας της Υόρκης και πρώην σύζυγος της δούκισσας, παραιτήθηκε από μέλος της βασιλικής οικογένειας και έχασε τα βασιλικά προνόμια μετά από αμφισβητήσεις σχετικά με τη σχέση του με τον Έπσταϊν, συμπεριλαμβανομένης μιας συνέντευξης στο BBC Newsnight το 2019.

Υπάρχει αυξανόμενη πίεση στις ΗΠΑ για την δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τον Έπστιν και τις διάσημες διασυνδέσεις του, κάτι που έχει οδηγήσει στην εμφάνιση περισσότερων λεπτομερειών, συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων που του στάλθηκαν σε φερόμενο «βιβλίο γενεθλίων».

Ο Έπστιν αυτοκτόνησε στη φυλακή της Νέας Υόρκης το 2019, ενώ περίμενε τη δίκη για κατηγορίες σεξουαλικής εμπορίας.