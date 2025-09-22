Γαλλία: Η παλαιστινιακή σημαία υψώθηκε πάνω από τα δημαρχεία σε περισσότερες από 80 πόλεις, παρά την προειδοποίηση του υπουργείου Εσωτερικών

Η παλαιστινιακή σημαία υψώθηκε στα αετώματα περισσότερων από 80 δημαρχείων τη Δευτέρα, την ημέρα που ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε να αναγνωρίσει επίσημα το Κράτος της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Το υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο είχε δώσει εντολή στους νομάρχες να σταματήσουν κάθε ύψωση σημαίας σύμφωνα με την αρχή της ουδετερότητας της δημόσιας υπηρεσίας, της μη παρέμβασης στη διεθνή πολιτική της Γαλλίας και του κινδύνου «σοβαρών διαταραχών» της δημόσιας τάξης, είχε εντοπίσει τουλάχιστον 86 δήμους από τους 34.875 που είχαν αρνηθεί να το πράξουν μέχρι νωρίς το βράδυ.

Μετά τις πρωινές διαδηλώσεις στη Νάντη, τη Ρεν, το Γκρινί και το Σεν Ντενί, οι Πράσινοι δήμαρχοι της Μπεζανσόν και της Λυών ύψωσαν επίσης την παλαιστινιακή σημαία στο αέτωμα του δημαρχείου τους. Στο Σεν-Σεν-Ντενί, δώδεκα δήμοι ύψωσαν την παλαιστινιακή σημαία τη Δευτέρα, σύμφωνα με τον νομάρχη του τμήματος, ο οποίος έγραψε στους ατίθασους δημάρχους χωρίς ακόμη να λάβει νομικά μέτρα.

Στο Μαλακόφ, η κομμουνίστρια δήμαρχος που είχε αναρτήσει την παλαιστινιακή σημαία την Παρασκευή, η οποία έκτοτε παρέμεινε στο αέτωμα του δημαρχείου παρά την εντολή του διοικητικού δικαστηρίου του Σερζί-Ποντουάζ να την αφαιρέσει, τιμωρήθηκε τη Δευτέρα με πρόστιμο 150 ευρώ ανά ημέρα καθυστέρησης. Ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Μικρότερες πόλεις, όπως η Σενοβ και το Κετινί, στα περίχωρα της Ντιζόν, και το Καραίξ, στο Φινιστέρ, ακολούθησαν το παράδειγμά τους.

