Το Ιράν εκτέλεσε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους σε εννέα μήνες

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν εκτελεστεί στο Ιράν κατά τη διάρκεια των πρώτων εννέα μηνών του 2025, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε χθες από την Οργάνωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Hengaw.

Η οργάνωση αναφέρει ότι 404 από τις εκτελέσεις έγιναν πριν ξεσπάσει ο πόλεμος μεταξύ Ιράν και Ισραήλ τον Ιούνιο. Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει μια αύξηση της τάξεως του 40% από την έναρξη του πολέμου «σηματοδοτώντας την υψηλότερη των τελευταίων δύο δεκαετιών», σημειώνεται από τη Hengaw .

«Ποτέ πριν οι εκτελέσεις δεν είχαν ξεπεράσει τις 1.000 σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα», προστίθεται.

Μέχρι τα τέλη Αυγούστου, τα Ηνωμένα Έθνη είχαν ήδη καταγράψει 841 εκτελέσεις από την αρχή του έτους, γεγονός που αντιπροσωπεύει μια απότομη αύξηση στις εκτελέσεις σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, υπήρξαν τουλάχιστον 975 εκτελέσεις στο Ιράν το 2024. Αυτό υποδηλώνει ότι ο αριθμός των εκτελέσεων που πραγματοποιήθηκαν φέτος θα μπορούσε να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και δεκαετίες.

Οι ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν επικρίνει εδώ και καιρό την εκτεταμένη χρήση της θανατικής ποινής από το Ιράν, κατηγορώντας τις αρχές ότι χρησιμοποιούν εκτελέσεις για να εκφοβίσουν τους διαφωνούντες.