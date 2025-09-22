Logo Image

ΟΗΕ: Το Ισραήλ δεν θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την κατάσταση στη Γάζα

Κόσμος

REUTERS/Mike Segar

Επιστολή του Ισραηλινού πρεσβευτή στον ΟΗΕ προς το Συμβούλιο Ασφαλείας

Το Ισραήλ δεν θα συμμετάσχει στην αυριανή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με αντικείμενο την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, λόγω της εβραϊκής πρωτοχρονιάς, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ, χαρακτηρίζοντας «λυπηρό» το γεγονός ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί χωρίς τη χώρα του.

«Θέλω να σας ενημερώσω ότι η αντιπροσωπεία του Ισραήλ δεν θα συμμετάσχει σε αυτήν τη συνεδρίαση που συμπίπτει με το Ρος Ασσανά, την εβραϊκή πρωτοχρονιά» ανέφερε ο Ντάνι Ντάνον σε επιστολή του προς το Συμβούλιο Ασφαλείας.

Δεν άλλαξε ο προγραμματισμός παρά το αίτημα του Ισραήλ

Παρά το αίτημα του Ισραήλ να μεταφερθεί σε άλλη ημερομηνία η συζήτηση που ζητήθηκε από την Αλγερία, τη Γουιάνα, το Πακιστάν, τη Σιέρα Λεόνε και τη Σομαλία, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο προγραμματισμός δεν άλλαξε. «Είναι λυπηρό που το Συμβούλιο συνεδριάζει χωρίς το Ισραήλ», πρόσθεσε ο Ισραηλινός διπλωμάτης σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου θα μιλήσει την Παρασκευή από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης.

Πηγή: ΑΜΠΕ

