Οι ΗΠΑ επιβάλλουν κυρώσεις στη σύζυγο δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βραζιλίας

Οι ΗΠΑ επέβαλαν τη Δευτέρα κυρώσεις στη σύζυγο του Βραζιλιάνου δικαστή που προήδρευσε της ποινικής υπόθεσης του δεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, καθώς η πολύμηνη αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και της βραζιλιάνικης κυβέρνησης βαθαίνει.

Σε μια επέκταση των κυρώσεων που στοχεύουν τη δικαστική εξουσία της Βραζιλίας, η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε κυρώσεις στη Βιβιάν Μπάρσι ντε Μοράες, σύζυγο του δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου Αλεξάντρ ντε Μοράες, βάσει των εξουσιών που παρέχονται από τον Παγκόσμιο Νόμο Μαγκνίτσκι, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.

Επίσης, επέβαλε κυρώσεις στο Lex Instituto de Estudos Juridicos, μια χρηματοοικονομική οντότητα που ελέγχεται από τον Μπάρσι ντε Μοράες και άλλα μέλη της οικογένειας, η οποία η κυβέρνηση των ΗΠΑ πιστεύει ότι θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως μέσο για την αποφυγή προϋπαρχουσών κυρώσεων, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας αρνήθηκε να σχολιάσει. Το δικηγορικό γραφείο του Μπάρσι ντε Μοράες δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Κάθειρξη 27 ετών στον Μπολσονάρου

Ο Μοράες προήδρευσε της ποινικής υπόθεσης του δεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος καταδικάστηκε νωρίτερα μέσα στον μήνα για απόπειρα αυτοπραξικοπήματος με σκοπό να παραμείνει στην εξουσία, αφού έχασε τις εκλογές του 2022 από τον νυν αριστερό πρόεδρο Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. Καταδικάστηκε σε 27 χρόνια φυλάκισης.

Οι δικηγόροι του δήλωσαν ότι θα ασκήσουν έφεση κατά της καταδίκης, αν και οι νομικοί λένε ότι οι πιθανότητες επιτυχίας τους είναι ελάχιστες.

Ο ίδιος ο Ντε Μοράες είχε ήδη πληγεί τον Ιούλιο με κυρώσεις βάσει του Παγκόσμιου Νόμου Μαγκνίτσκι, ο οποίος επιτρέπει στις ΗΠΑ να επιβάλλουν οικονομικές κυρώσεις σε αλλοδαπούς που θεωρούν ότι έχουν ιστορικό διαφθοράς ή παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε ότι τα νέα μέτρα θα βοηθήσουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των κυρώσεων που ανακοινώθηκαν τον Ιούλιο.

Συνολικά, οι τελευταίες κυρώσεις αντιπροσωπεύουν μια επιδείνωση μιας συνεχιζόμενης διπλωματικής κρίσης μεταξύ των δύο μεγαλύτερων δημοκρατιών του Δυτικού Ημισφαιρίου.

Ο Τραμπ και οι πολιτικοί του σύμμαχοι έχουν απορρίψει εδώ και καιρό την ποινική υπόθεση εναντίον του Μπολσονάρο ως πολιτικό κυνήγι μαγισσών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος ο ίδιος κατηγορήθηκε ποινικά για προσπάθεια παραμονής στην εξουσία μετά την ήττα του στις εκλογές του 2020 από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, έχει συχνά δηλώσει ότι βλέπει μια αδελφή ψυχή στον πρώην ηγέτη της Βραζιλίας.

Ο Ντε Μοράες έχει υποστηρίξει σθεναρά την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας της Βραζιλίας μετά την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ.

«Ο σεβασμός προέρχεται από την ανεξαρτησία. Μια υποτακτική, δειλή δικαστική εξουσία, μια που κάνει συμφωνίες μόνο και μόνο για να ηρεμήσει τη χώρα, δεν είναι ανεξάρτητη», δήλωσε τον Αύγουστο.

Νωρίτερα τον Ιούλιο, η κυβέρνηση Τραμπ απέσυρε τις αμερικανικές βίζες που κατείχαν ο Μοράες και αρκετοί άλλοι δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βραζιλίας. Οι ΗΠΑ έπληξαν επίσης τη Βραζιλία με δασμούς 50% στα περισσότερα αγαθά.

Οι νέες κυρώσεις υπογραμμίζουν πώς ο Τραμπ βασίζεται περισσότερο σε οικονομικές κυρώσεις για την επίτευξη πολιτικών σκοπών από τους προκατόχους του. Στο παρελθόν, οι κυρώσεις του Νόμου Μαγκνίτσκι έχουν επιβληθεί σε άτομα των οποίων οι ενέργειες προκαλούν διακομματική περιφρόνηση, όπως εγκληματίες πολέμου ή άτομα που εμπλέκονται σε δολοφονίες.

Η Ουάσιγκτον στοχεύει να δώσει αμνηστία στον Μπολσονάρου

Εκτός του ότι αποτελούν απάντηση των ΗΠΑ στην καταδίκη του Μπολσονάρο, οι νέες κυρώσεις έχουν ως στόχο αυτό που οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι είναι ένα ευρύ καθεστώς λογοκρισίας στη Βραζιλία, με επικεφαλής τον Μοράες και απευθυνόμενο σε συντηρητικούς, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων νόμιμων κατοίκων των ΗΠΑ.

Η βραζιλιάνικη κυβέρνηση αρνείται ότι υπάρχει τέτοιο καθεστώς λογοκρισίας και πολλοί Δημοκρατικοί και Δυτικοί ηγέτες βλέπουν τις κυρώσεις των ΗΠΑ ως παράδειγμα εκφοβισμού που απευθύνεται σε ένα έθνος που θα έπρεπε να είναι ένας σημαντικός σύμμαχος στο ημισφαίριο.

Η ελευθερία του λόγου είναι ένα σημαντικά πιο περιορισμένο δικαίωμα στη Βραζιλία από ό,τι στις ΗΠΑ και διάφορες μορφές ρατσισμού ή ρητορικής μίσους ή σχολίων που θεωρούνται επιθέσεις σε δημοκρατικούς θεσμούς μπορούν να θεωρηθούν ποινικά αδικήματα.

Τα τελευταία χρόνια, ο Μοράες και άλλοι δικαστικοί αξιωματούχοι έχουν διατάξει την αφαίρεση προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω συχνά μυστικών διαταγών και έχουν ξεκινήσει έρευνες σε δημόσια πρόσωπα, μεταξύ άλλων μέτρων. Αυτό έχει οδηγήσει σε διαμάχες υψηλού προφίλ με μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένου του X του Έλον Μασκ. Κατά καιρούς, οι μεγάλες εφημερίδες της χώρας έχουν εκφράσει ανησυχίες για λογοκρισία.

Οι επικριτές του Μοράες λένε ότι τέτοιες κινήσεις αντιπροσωπεύουν διάβρωση της νόμιμης διαδικασίας. Οι υποστηρικτές του Μοράες λένε ότι προστατεύει τη δημοκρατία της Βραζιλίας – η οποία είναι μόλις 40 ετών μετά την ανάδυσή της από μια στρατιωτική δικτατορία – από εξαιρετικά αξιόπιστες απειλές.

Η κυβέρνηση Τραμπ παρακολουθεί στενά ένα νομοσχέδιο αμνηστίας που προχωρά στο Κογκρέσο της Βραζιλίας, το οποίο θα μπορούσε να προσφέρει ανακούφιση στον Μπολσονάρο, τους συνεργούς του και τους διαδηλωτές υπέρ του Μπολσονάρο που εμπλέκονται σε μια επίθεση στις 8 Ιανουαρίου 2023 σε κυβερνητικά κτίρια στη Μπραζίλια, δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης.

Οι βουλευτές ψήφισαν με μεγάλη διαφορά την περασμένη εβδομάδα για να επισπεύσουν την ψηφοφορία για αυτό το νομοσχέδιο. Αλλά το κείμενο δεν έχει οριστεί και δεν είναι σαφές εάν ένα τελικό πακέτο θα μειώσει τις ποινές ή θα ακυρώσει πλήρως τις καταδίκες. Δεν είναι επίσης σαφές εάν το τελικό νομοσχέδιο θα εφαρμοστεί στους διαδηλωτές, στον Μπολσονάρο ή και στους δύο.

Η κυβέρνηση Τραμπ προτιμά έντονα την πλήρη αμνηστία για όλους τους σχετικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του Μπολσονάρο, δήλωσε ο αξιωματούχος. Η πλήρης αμνηστία αποτελεί προϋπόθεση για την άρση των κυρώσεων, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, υποθέτοντας ότι το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας δεν θα εμποδίσει αυτή την προσπάθεια.

Αξιωματούχοι του δικαστηρίου έχουν υποδείξει ότι το Κογκρέσο δεν έχει τη συνταγματική εξουσία να απονείμει χάρη στον Μπολσονάρο για τα εγκλήματά του, πράγμα που σημαίνει ότι είναι πιθανή μια μελλοντική αναμέτρηση στη Βραζιλία μεταξύ της νομοθετικής και της δικαστικής εξουσίας της χώρας.

Πηγή: Reuters