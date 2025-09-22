Μολδαβία: 74 συλλήψεις για φερόμενο ρωσικό σχέδιο υποκίνησης ταραχών ενόψει κρίσιμων εκλογών

Η παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο που στοχεύει στην δυσφήμιση της φιλοευρωπαϊκής κυβέρνησης της Μολδαβίας εντείνεται ενόψει των κρίσιμων βουλευτικών εκλογών στις 28 Σεπτεμβρίου.

Οι αρχές στη Μολδαβία δήλωσαν ότι πραγματοποίησαν 250 επιδρομές και συνέλαβαν δεκάδες άτομα, στο πλαίσιο έρευνας για ένα φερόμενο σχέδιο που υποστηρίζεται από τη Ρωσία για την υποκίνηση «μαζικών ταραχών» και την αποσταθεροποίηση της χώρας ενόψει των κρίσιμων βουλευτικών εκλογών.

Οι επιδρομές στόχευσαν περισσότερα από 100 άτομα και πραγματοποιήθηκαν σε πολλές τοποθεσίες σε όλη τη χώρα, ανέφερε η αστυνομία που γνωστοποίησε ότι το σχέδιο αναταραχής «συντονίστηκε από τη Ρωσική Ομοσπονδία, μέσω εγκληματικών στοιχείων».

Εβδομήντα τέσσερα άτομα κρατήθηκαν για έως και 72 ώρες, δήλωσε ο Βίκτορ Φουρτούνα, γενικός εισαγγελέας της Μολδαβίας από το Γραφείο Καταπολέμησης του Οργανωμένου Εγκλήματος και Ειδικών Υποθέσεων.

Ο Φουρτούνα είπε ότι οι περισσότεροι από τους υπόπτους «ταξίδεψαν συστηματικά» στη Σερβία, όπου έλαβαν εκπαίδευση και ότι ήταν ηλικίας μεταξύ 19 και 45 ετών.

Φιλορωσική εκστρατεία

Η Μολδαβία βρίσκεται μεταξύ διασταυρούμενων πυρών ενός πολέμου πληροφοριών που στρέφει την ένταξη στην ΕΕ εναντίον της στενότερης ευθυγράμμισης με τη Ρωσία.

Οι φιλοευρωπαίοι φοβούνται ότι οι τεχνικές υβριδικού πολέμου του Κρεμλίνου θα μπορούσαν να στρεβλώσουν το εκλογικό αποτέλεσμα.

Μια εξελιγμένη φιλορωσική εκστρατεία παραπληροφόρησης, με την ονομασία Ματριόσκα, έχει εντείνει τις προσπάθειές της για διάδοση προπαγάνδας στη Μολδαβία. Στόχος της είναι να δυσφημίσει την φιλοευρωπαϊκή κυβέρνησή της καθώς πλησιάζουν οι βουλευτικές εκλογές.

Το εργαλείο διαφάνειας NewsGuard ανέφερε ότι η επιχείρηση προώθησε ψευδείς ισχυρισμούς ότι η πρόεδρος της Μολδαβίας Μάια Σάντου υπεξαίρεσε 24 εκατομμύρια δολάρια (20 εκατομμύρια ευρώ) και ότι είναι εθισμένη σε «ψυχοτρόπα φάρμακα». Ανέφερε ότι η χώρα «χτυπήθηκε» από 39 επινοημένες ιστορίες σε τρεις μήνες από την προκήρυξη των εκλογών τον Απρίλιο, σε σύγκριση με μηδέν πέρυσι.

Η εκστρατεία Ματριόσκα είναι μια συντονισμένη φιλορωσική επιχείρηση για τη διάδοση ψευδών ειδήσεων μέσω νόμιμων μέσων ενημέρωσης.

Και μετά τις προεδρικές εκλογές του περασμένου έτους, η Πρόεδρος Σάντου κατήγγειλε «επίθεση στη δημοκρατία και την ελευθερία», καθώς είπε ότι εγκληματικές ομάδες είχαν αγοράσει τις ψήφους των Μολδαβών πολιτών πριν από ένα δημοψήφισμα για το αν θα ενσωματωθεί η επιδίωξη ένταξης στην ΕΕ στο σύνταγμα.

Η Μάια Σάντου ισχυρίστηκε ότι «εγκληματικές οντότητες» είχαν ως στόχο την αγορά 300.000 ψήφων και ότι «οι κρατικοί θεσμοί κατέγραψαν 150.000 άτομα που πληρώνονταν για να ψηφίσουν», καθώς το δικαστικό σύστημα δεν έκανε αρκετά για να αποτρέψει την κλοπή ψήφων και τη διαφθορά.

Κρίσιμες εκλογές την Κυριακή

Οι Μολδαβοί θα ψηφίσουν την Κυριακή για να επιλέξουν τη νέα νομοθετική εξουσία στη Βουλή των 101 εδρών, σε μια εκλογή που πολλοί τη θεωρούν ως μια επιλογή μεταξύ της συνέχισης της πορείας της χώρας προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή των στενότερων δεσμών με τη Ρωσία.

Η πρόεδρος της χώρας, Μάια Σάντου, και το Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης που τη στηρίζει, ελπίζουν να παραμείνουν στην εξουσία και να διατηρήσουν τη Μολδαβία στην πορεία της προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, οι εκλογές στη χώρα παραδοσιακά αποτελούν στόχο έντονων εκστρατειών παραπληροφόρησης και αποσταθεροποίησης, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων εξαγοράς ψήφων και δωροδοκίας.