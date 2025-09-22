Logo Image

ΗΠΑ: Οι γιατροί ενδέχεται να εξαιρεθούν από το τέλος των 100.000 δολαρίων για βίζα εργασίας

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πριν από μερικές ημέρες ότι θα επιβληθεί τέλος 100.000 δολαρίων για τους αλλοδαπούς που θέλουν να εξασφαλίσουν βίζα Η-1Β

Οι γιατροί ενδέχεται να εξαιρεθούν από τα τέλη προκειμένου να αποκτήσουν βίζα εργασίας στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πριν από μερικές ημέρες ότι θα επιβληθεί τέλος 100.000 δολαρίων για τους αλλοδαπούς που θέλουν να εξασφαλίσουν βίζα Η-1Β (αφορά κυρίως επιστήμονες, μηχανικούς, προγραμματιστές και άλλα άτομα με ειδικά προσόντα) ώστε να εργαστούν στις ΗΠΑ, ωστόσο θα υπάρξουν και κάποιες «εξαιρέσεις ανά περίπτωση» εφόσον κριθεί ότι αυτό είναι προς το «εθνικό συμφέρον».

Οι γιατροί ενδέχεται να περιλαμβάνονται σε αυτές τις εξαιρέσεις, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ένας δημοσιογράφος του Bloomberg, επικαλούμενος την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Τέιλορ Ρότζερς.

