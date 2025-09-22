ΥΠΕΞ Ισραήλ για στολίσκο «Sumud»: Οργανώθηκε από τη Χαμάς, δεν θα επιτρέψουμε την είσοδο πλοίων σε ενεργή ζώνη μάχης

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών αναφέρθηκε στην πορεία του στολίσκου Sumud που επιδιώκει να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Ειδικότερα, αναφέρει ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ του Ισραήλ:

«Αυτός ο στολίσκος, που οργανώθηκε από τη Χαμάς, έχει σκοπό να εξυπηρετήσει τη Χαμάς.

Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει την είσοδο πλοίων σε ενεργή ζώνη μάχης και δεν θα επιτρέψει την παραβίαση ενός νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού.

Εάν η πραγματική επιθυμία των συμμετεχόντων στον στολισκο είναι να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια και όχι να υπηρετήσουν τη Χαμάς, το Ισραήλ τους καλεί να δέσουν στο Μαρίνα Ασκαλόν και να ξεφορτώσουν εκεί τη βοήθεια, η οποία θα μεταφερθεί άμεσα και συντονισμένα στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ καλεί τους συμμετέχοντες να μην παραβιάσουν το νόμο και να αποδεχτούν την πρόταση του Ισραήλ για ειρηνική μεταφορά οποιασδήποτε βοήθειας έχουν μαζί τους».