Η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με Ισραηλινογερμανό όμηρο που κρατείται στη Γάζα

Βίντεο όπου εμφανίζεται ένας Ισραηλινογερμανός όμηρος, ο οποίος απήχθη στις 7 Οκτωβρίου 2023 έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς μέσω της ένοπλης πτέρυγάς της των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ.

Ο νεαρός άνδρας, που σύμφωνα με το Φόρουμ των Οικογενειών των Ομήρων ονομάζεται Αλόν Οχέλ και είναι 24 ετών, εμφανίζεται σε βίντεο της Χαμάς για δεύτερη φορά από τις αρχές του μήνα. Το Φόρουμ, η κυριότερη οργάνωση συγγενών των ομήρων, επικαλούμενο την οικογένεια του 24χρονου, ζήτησε από τα μέσα ενημέρωσης να μην δημοσιεύσουν τη φωτογραφία του, ούτε αποσπάσματα από το βίντεο.

Στα πλάνα, που δημοσιοποίησαν οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, ο Αλόν Οχέλ, ντυμένος με ένα μαύρο μπλουζάκι, απευθύνεται στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον προτρέπει να εξασφαλίσει την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται ακόμη στη Λωρίδα της Γάζας. Ακούγεται επίσης να ζητά από την οικογένειά του να συνεχίσει τις διαδηλώσεις κατά του Νετανιάχου και της κυβέρνησής του, ώστε να ασκήσει πίεση υπέρ των ομήρων. Στο βίντεο φαίνεται να μιλά μπροστά στην οθόνη μιας τηλεόρασης που μεταδίδει δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Ο Αλόν Οχέλ κατοικούσε στο χωριό Λαβόν, στο βόρειο Ισραήλ και επρόκειτο να ξεκινήσει σπουδές μουσικής, έπειτα από ένα ταξίδι του στην Ασία. Απήχθη μαζί με άλλους τρεις άνδρες στον αυτοκινητόδρομο 232 που συνδέει τα κιμπούτς στα σύνορα με τη Γάζα. Είναι ένας από τους πολλούς ομήρους που είχαν πάει να παρακολουθήσουν το μουσικό φεστιβάλ Σουπερνόβα, στο νότιο Ισραήλ. Στις 5 Σεπτεμβρίου η Χαμάς είχε προβάλει ένα άλλο βίντεο όπου εμφανίζονταν ο Οχέλ και άλλος ένας όμηρος, ο Γκι Γκιλμπόα-Νταλάλ.

Από τους 251 ομήρους που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου 2023, οι 47 παραμένουν ακόμη στη Γάζα αλλά ο ισραηλινός στρατός εκτιμά ότι οι 25 από αυτούς είναι νεκροί.