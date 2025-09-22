Το Ισραήλ αντιμετωπίζει μια μοιραία επιλογή μετά το κύμα αναγνώρισης του Παλαιστινιακού κράτους

Οι διπλωματικές κινήσεις αυτής της εβδομάδας για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν μια σειρά από απρόβλεπτες συνέπειες.

Το Ισραήλ έχει ήδη προειδοποιήσει ότι θα προχωρήσει σε αντίποινα. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου λέει ότι η απάντηση της κυβέρνησής του θα έρθει μετά την επιστροφή του στο Ισραήλ, από την παρουσία του στον ΟΗΕ και την Ουάσινγκτον αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Πιστεύεται ότι θα μπορούσε να ανακοινώσει τη συμβολική προσάρτηση τμημάτων ή ολόκληρης της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Μια συμβολική πράξη για να απαντήσει σε μια άλλη συμβολική διεθνή κίνηση.

Αλλά γνωρίζει ότι αυτό θα μπορούσε, να ενεργοποιήσει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν δυο από τις αραβικές χώρες που προσχώρησαν στις Συμφωνίες του Αβραάμ, που διεξήχθησαν με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, το 2020, να επανεκτιμήσουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ.

Τα ΗΑΕ έχουν ήδη γνωστοποιήσει ότι η προσάρτηση αποτελεί «κόκκινη γραμμή». Μόνο όταν ο Νετανιάχου έλαβε υπόψη μια παρόμοια προειδοποίηση πριν από πέντε χρόνια, τα ΗΑΕ συμφώνησαν να ομαλοποιήσουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ.

Από την πλευρά της, η Σαουδική Αραβία, η οποία ήταν έτοιμη να ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ πριν από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα πριν από περίπου δύο χρόνια, έχει επανειλημμένα καταστήσει σαφές ότι δεν θα ενταχθεί εκτός εάν προσφερθεί στους Παλαιστίνιους κάποιο είδος ουσιαστικού πολιτικού ορίζοντα.

Τα μέσα ενημέρωσης στο Ισραήλ αναφέρουν ότι η Σαουδική Αραβία έχει προειδοποιήσει για «σημαντικές επιπτώσεις σε όλους τους τομείς» εάν το Ισραήλ προσαρτήσει οποιοδήποτε μέρος της Δυτικής Όχθης.

Οι Συμφωνίες του Αβραάμ αντιπροσώπευαν ένα σημαντικό επίτευγμα εξωτερικής πολιτικής κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τις θεωρεί βασικό στοιχείο στην προσπάθειά του να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης. Οτιδήποτε τις εκτροχιάσει σε αυτό το στάδιο θα ήταν επιζήμιο για την αίσθηση του κύρους του Τραμπ στο εξωτερικό.

Ο Νετανιάχου έχει μια επιλογή που πρέπει να επιλέξει: Είτε να υποκύψει στις πιέσεις των σκληροπυρηνικών της κυβέρνησης του για να συνεχίσει την κατάκτηση παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ, είτε να συνεχίσει να αναπτύσσει σχέσεις με τους Άραβες γείτονές του προσφέροντας στους Παλαιστίνιους μια αχτίδα ελπίδας για το μέλλον.

Είναι μια μοιραία επιλογή.

Πηγή: BBC