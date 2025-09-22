Logo Image

Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα υπερασπιστούν «κάθε σπιθαμή» νατοϊκού εδάφους

Κόσμος

Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα υπερασπιστούν «κάθε σπιθαμή» νατοϊκού εδάφους

Δήλωση του νέου πρεσβευτή των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους θα υπερασπιστούν κάθε σπιθαμή του εδάφους της νατοϊκής συμμαχίας, δήλωσε ο νέος πρεσβευτής των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, ο Μάικλ Γουόλτς, στο Συμβούλιο Ασφαλείας που συνεδριάζει με αντικείμενο τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου ευρωπαϊκών χωρών από τη Ρωσία.

«Θέλω να αδράξω αυτήν την πρώτη ευκαιρία για να επαναλάβω και να τονίσω ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί μας θα υπερασπιστούν κάθε σπιθαμή του ΝΑΤΟϊκού εδάφους» είπε ο Γουόλτς στην πρώτη συμμετοχή του σε Συμβούλιο αφού ανέλαβε τα νέα καθήκοντά του.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube