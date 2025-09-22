Ισημερινός: 14 νεκροί από συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων συμμοριών σε φυλακή

Τουλάχιστον 14 νεκροί μεταξύ των οποίων 13 κρατούμενοι και ένας δεσμοφύλακας από εκτεταμένες ταραχές μέσα σε φυλακή στον νοτιοδυτικό Ισημερινό.

Η φονική βία ξέσπασε μετά από συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων συμμοριών στην πόλη-λιμάνι Ματσάλα, όταν ομάδες κρατουμένων συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις ασφαλείας της φυλακής, σκοτώνοντας έναν φύλακα και απαγάγοντας αξιωματικούς.

«Από μέσα πυροβολούσαν, πετούσαν βόμβες, χειροβομβίδες», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας. «Μετά από περίπου 40 λεπτά, οι αρχές κατάφεραν να ανακτήσουν τον έλεγχο της φυλακής», πρόσθεσε.

Όταν κατάφεραν οι δυνάμεις επιβολής της τάξης να μπουν στα άδυτα της φυλακής βρήκαν «14 νεκρούς», τόνισε ο αρχηγός της αστυνομίας.

Ο Ισημερινός μαστίζεται από ταραχές στις φυλακές τα τελευταία χρόνια, με εκατοντάδες κρατούμενους να έχουν σκοτωθεί. Η κυβέρνηση του προέδρου Ντανιέλ Νομπόα, ο οποίος έχει δεσμευτεί να καταπολεμήσει το έγκλημα, αποδίδει τις συγκρούσεις σε συμμορίες που ανταγωνίζονται.