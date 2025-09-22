Logo Image

Βρετανίδα ΥΠΕΞ: Οι ενέργειες της Μόσχας εγείρουν τον κίνδυνο απευθείας ένοπλης σύγκρουσης με το ΝΑΤΟ

Η αναφορά έγινε από την Ιβέτ Κούπερ στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας προειδοποίησε τη Ρωσία ότι οι εισβολές της σε επικράτεια χωρών του ΝΑΤΟ ενέχουν τον κίνδυνο μιας απευθείας ένοπλης σύγκρουσης.

Σύμφωνα με την Ιβέτ Κούπερ η Συμμαχία θα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει πολεμικά αεροσκάφη που εισέρχονται στον εναέριο χώρο του βορειοατλαντικού συμφώνου.

«Οι απερίσκεπτες ενέργειές σας εγείρουν τον κίνδυνο μιας άμεσης ένοπλης αντιπαράθεσης μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας», δήλωσε η Ιβέτ Κούπερ στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

«Η Συμμαχία μας είναι αμυντική, αλλά να είστε σίγουροι ότι είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τους ουρανούς και το έδαφος του ΝΑΤΟ».

