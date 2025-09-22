Λουξεμβούργο για παλαιστινιακό: Η λύση των δύο κρατών χρειάζεται «δεύτερη ευκαιρία», λέει ο πρωθυπουργός Φρίντεν

Ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, Λικ Φρίντεν, μίλησε σήμερα στο CNN, λέγοντας ότι η λύση των δύο κρατών στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση χρειάζεται μια «δεύτερη ευκαιρία», καθώς η χώρα του ετοιμάζεται να ανακοινώσει επίσημη αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης αργότερα σήμερα.

«Ο μόνος τρόπος για να προχωρήσουμε είναι να διασφαλίσουμε ότι τώρα η λύση των δύο κρατών θα λάβει νέα ενέργεια (και) μια δεύτερη ευκαιρία», δήλωσε ο Φρίντεν.

Το Λουξεμβούργο πρόκειται να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, μαζί με τη Γαλλία, το Βέλγιο, τη Μάλτα και τον Άγιο Μαρίνο.

«Δεν λαμβάνουμε καμία απόφαση κατά του Ισραήλ»

Μιλώντας από τη Νέα Υόρκη, ο Φρίντεν τόνισε ότι η απόφαση του Λουξεμβούργου δεν έδειχνε εχθρότητα προς το Ισραήλ, αλλά ελήφθη για να αντιταχθεί στην κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πρόσθεσε ότι η βασισμένη σε κανόνες διεθνής τάξης που καθιέρωσε ο ΟΗΕ πριν από 80 χρόνια απειλείται.

«Δεν λαμβάνουμε καμία απόφαση κατά του Ισραήλ. Λαμβάνουμε αποφάσεις κατά των ενεργειών της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Νετανιάχου, με τις οποίες διαφωνούμε, επειδή αυτές οι ενέργειες είναι αντίθετες με μια διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες».

«Πιστεύουμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποκαταστήσουμε το διεθνές δίκαιο. Προφανώς, αυτό που συμβαίνει τώρα στη Γάζα αποτελεί παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», πρόσθεσε.

