Η Γαλλία δημιούργησε «διπλωματικό τσουνάμι» με την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, λέει Ισραηλινός σύμβουλος του Μακρόν

Η κίνηση της Γαλλίας να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος δημιούργησε ένα «μικρό διπλωματικό τσουνάμι» και έδωσε «ορμή» για να ακολουθήσουν και άλλες χώρες ανέφερε ο ειδικός σύμβουλος του Εμανουέλ Μακρόν για τη Μέση Ανατολή, Όφερ Μπρονχτάιν.

Ο άνθρωπος που ήταν σύμβουλος του πρώην πρωθυπουργού του Ισραήλ Γιτζάκ Ράμπιν κατά τη διάρκεια των ειρηνευτικών συνομιλιών του Όσλο τη δεκαετία του 1990, υποστηρίζει ότι η κίνηση είναι «απαραίτητη για τη διασφάλιση του Ισραήλ».

Σε συνέντευξή του ο ισραηλινός Μπρονχτάιν λέει ότι παροτρύνει τον Μακρόν να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος από τότε που έγινε σύμβουλός του το 2020 και συμπληρώνει ότι «κατάφερε να πείσει» τον Γάλλο Πρόεδρο ότι η επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ «δεν θα είχε συμβεί» αν υπήρχε παλαιστινιακό κράτος.

Ο Ισραηλινός σύμβουλος του Γάλλου Προέδρου επεσήμανε τις διαφορές μεταξύ της Παλαιστινιακής Αρχής, η οποία κυβερνά τμήματα της Δυτικής Όχθης που δεν βρίσκονται υπό πλήρη ισραηλινό έλεγχο, και της Χαμάς στη Γάζα, την οποία, χαρακτηρίζει «τρομοκρατική οργάνωση που οδηγεί τον λαό της Γάζας στη γραμμή των ισραηλινών πυρών».

«Θα ήταν προτιμότερο να αναγνωριστεί η Παλαιστίνη πριν από τις 7 Οκτωβρίου. Αλλά καλύτερα αργά παρά ποτέ», λέει Όφερ Μπρονχτάιν. Ο Μακρόν υπέδειξε για πρώτη φορά ότι η κυβέρνησή του θα το έκανε τον Ιούλιο, με μια επίσημη ανακοίνωση να αναμένεται τις επόμενες ώρες στον ΟΗΕ.