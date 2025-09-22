Logo Image

Γκρόσι (επικεφαλής ΔΟΑΕ): Οι συνομιλίες με το Ιράν βρίσκονται σε «δύσκολη καμπή»

REUTERS/Lisa Leutner

Τι δήλωσε ο Ραφαέλ Γκρόσι

Ο επικεφαλής της πυρηνικής εποπτικής αρχής του ΟΗΕ(ΔΟΑΕ), Ραφαέλ Γκρόσι, δήλωσε στο AFP ότι οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίλυση της διαμάχης σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν βρίσκονται σε «δύσκολη καμπή».

«Προφανώς είναι μια αρκετά δύσκολη καμπή. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή», λέει ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών έχουν προγραμματιστεί στη Νέα Υόρκη για σήμερα.

Πηγή: AFP

