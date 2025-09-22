Μποτσουάνα: Δημόσια αργία μετά το «ιστορικό» χρυσό μετάλλιο στον στίβο

Δημόσια αργία κηρύχθηκε στη Μποτσουάνα, στον απόηχο της νίκης της χώρας στα 4×400 μέτρα ανδρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο. Συνολικά, η Μποτσουάνα κατέκτησε 2 χρυσά και 1 χάλκινο μετάλλιο στους αγώνες.

Ο πρόεδρος της Μποτσουάνα, Ντούμα Μπόκο έκανε λόγο για «ιστορική αφρικανική νίκη», επαινώντας τους αθλητές της χώρας του. Κήρυξε, δε, τη Δευτέρα, 29η Σεπτεμβρίου, ως αργία προκείμενου να εορταστεί η επιτυχία, σύμφωνα με το BBC. Μια ημέρα αργότερα, στις 30 Σεπτεμβρίου, γιορτάζεται η ανεξαρτησία της χώρας.

Την Κυριακή, η ομάδα της Μποτσουάνα στα 4×400 μέτρα ανδρών, αποτελούμενη από τους Λι Μπεκεμπίλο Έπι, Λετσίλε Τεμπόγκο, Μπαγιαπό Ντόρι και Μπουσάνγκ Κόλεν Κεμπινατσίπι, επικράτησε υπό βροχή στον τελικό των ΗΠΑ, που είχαν κατακτήσει τους 10 τελευταίους παγκόσμιους τίτλους στο συγκεκριμένο αγώνισμα.

«Τα φυσικά διαμάντια της Μποτσουάνα δεν βρίσκονται μόνο στο έδαφος, είναι οι παγκόσμιοι πρωταθλητές μας»

«Θα φροντίσω να πω σε όλους ότι τα φυσικά διαμάντια της Μποτσουάνα δεν βρίσκονται μόνο στο έδαφος, είναι οι παγκόσμιοι πρωταθλητές μας», δήλωσε ο πρόεδρος, μιλώντας από τη Νέα Υόρκη όπου συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Είπε επίσης ότι η απόδοση της Μποτσουάνα μαρτυρά την άνοδο του κύρους της στην παγκόσμια σκηνή.

Πέρυσι, η Μποτσουάνα γιόρτασε ένα ακόμη ιστορικό ορόσημο, καθώς ο Τεμπόγκο κέρδισε το πρώτο χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο της χώρας με τη νίκη του στα 200 μέτρα ανδρών στο Παρίσι. Όταν επέστρεψε στη χώρα, δεκάδες χιλιάδες πολίτες τον υποδέχθηκαν στο Εθνικό Στάδιο στην πρωτεύουσα, Γκαμπορόνε. Η κυβέρνηση κήρυξε τότε ημιαργία.