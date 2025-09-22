Βενεζουέλα: Επιδείξεις ρωσικών μαχητικών εν μέσω εντάσεων με τις ΗΠΑ

Η Βενεζουέλα ανέπτυξε περισσότερους από 2.500 στρατιώτες στο νησί Λα Ορτσίλα της Καραϊβικής για στρατιωτικές ασκήσεις με ρωσικής κατασκευής μαχητικά αεροσκάφη, εξοπλισμένα με αντιαεροπορικούς πυραύλους κατά πλοίων, κλιμακώνοντας την ένταση μετά την ανακοίνωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε τρία πλοία της Βενεζουέλας.

Ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας, Βλαντίμιρ Παντρίνο, δήλωσε ότι τα γυμνάσια «Caribe Soberano 200» περιλαμβάνουν 12 πλοία, 22 αεροσκάφη και περίπου 20 σκάφη που πραγματοποιούν αποβατικές και αεροπορικές επιχειρήσεις.

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε εικόνες από τις ασκήσεις, οι οποίες ξεκίνησαν την Τετάρτη, σε απάντηση στην ανάπτυξη αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή.

Ρωσικό οπλοστάσιο και στρατιωτικές δυνατότητες

Η Πολεμική Αεροπορία της Βενεζουέλας δημοσιοποίησε επίσης πλάνα με μαχητικά Sukhoi Su-30 εξοπλισμένα με ρωσικούς αντιπλοϊκούς πυραύλους Kh-31 Krypton.

Τα αεροσκάφη ανήκουν στη 13η Ομάδα Μαχητικών Αεροσκαφών και αποτελούν μέρος των 21 Su-30MK2 της Βενεζουέλας, αν και ο πραγματικός αριθμός των επιχειρησιακών μονάδων παραμένει ασαφής λόγω οικονομικών περιορισμών.

Η Βενεζουέλα απέκτησε τους αντιπλοϊκούς πυραύλους από τη Ρωσία μεταξύ 2007 και 2008, σύμφωνα με το Κέντρο Ανάλυσης Στρατηγικών και Τεχνολογιών.

Το think tank Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών επιβεβαίωσε ότι η Βενεζουέλα διαθέτει τόσο εκδόσεις αντιπλοϊκών όσο και αντιραντάρ του συστήματος Kh-31.

Οι ασκήσεις ακολούθησαν την ανακοίνωση του Τραμπ ότι οι αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε τρία καραϊβικά σκάφη που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά της Βενεζουέλας.

Η Ουάσινγκτον διαβεβαιώνει ότι η ναυτική της ανάπτυξη περιλαμβάνει τρία αντιτορπιλικά, το καταδρομικό Lake Erie, το αμφίβιο επιθετικό πλοίο USS Iwo Jima και ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο για αποστολές κατά των ναρκωτικών.

«Τα χειρότερα ψυχιατρικά άσυλα στον κόσμο»

Ο Τραμπ απαίτησε στην πλατφόρμα Truth Social η Βενεζουέλα να δεχθεί όλους τους κρατούμενους και τα άτομα από ψυχιατρικά ιδρύματα, «στα οποία περιλαμβάνονται τα χειρότερα στον κόσμο άσυλα», που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι ΗΠΑ είχαν στο παρελθόν θέσει επικήρυξη 50 εκατ. δολαρίων (42,4 εκατ. ευρώ) για τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, λόγω της φερόμενης εμπλοκής του σε διακίνηση ναρκωτικών.

Ο Μαδούρο υποστηρίζει ότι η αμερικανική ανάπτυξη δυνάμεων αποσκοπεί σε αλλαγή καθεστώτος και έχει κινητοποιήσει εκατομμύρια μέλη της πολιτοφυλακής σε όλη τη χώρα. Προειδοποίησε τον περασμένο μήνα ότι «κανένα αυτοκρατορικό καθεστώς δεν θα αγγίξει το ιερό έδαφος της Βενεζουέλας», εν μέσω της κλιμάκωσης της ρητορικής ανάμεσα στις δύο κυβερνήσεις.

Ο ειδικός απεσταλμένος Ρίτσαρντ Γκρενέλ δήλωσε την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να πιστεύουν πως είναι εφικτή μια διπλωματική λύση, ώστε να αποφευχθεί στρατιωτική σύγκρουση. Η αντιπαράθεση αντιπροσωπεύει το τελευταίο επεισόδιο στη διαμάχη μεταξύ Ουάσινγκτον και Καράκας για την περιφερειακή επιρροή και την εσωτερική πολιτική της Βενεζουέλας.

Αξιωματούχοι της Βενεζουέλας χαρακτήρισαν τις στρατιωτικές ασκήσεις ως αμυντικά μέτρα απέναντι στην αντιλαμβανόμενη αμερικανική επιθετικότητα στα καραϊβικά ύδατα, τα οποία εμπίπτουν στη σφαίρα επιρροής της χώρας.

Με πληροφορίες από Euronews