Γάζα: Οι αρχές της Χαμάς ισχυρίζονται ότι δύο νοσοκομεία είναι εκτός λειτουργίας εν μέσω επίθεσης του Ισραηλινού στρατού

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας, που διοικείται από τη Χαμάς, αναφέρει ότι δύο νοσοκομεία της πόλης της Γάζας έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω της κλιμάκωσης της χερσαίας επίθεσης του Ισραήλ και των ζημιών που προκλήθηκαν από τους συνεχιζόμενους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, καθώς τα τανκς προχωρούσαν βαθύτερα στην περιοχή.

Το υπουργείο αναφέρει στην ανακοίνωσή του ότι το Νοσοκομείο Παίδων Ραντίσι υπέστη σοβαρές ζημιές πριν από λίγες ημέρες από ισραηλινό βομβαρδισμό. Ταυτόχρονα, αναφέρει ισραηλινές επιθέσεις στην περιοχή του κοντινού Οφθαλμολογικού Νοσοκομείου, οι οποίες ανάγκασαν την αναστολή των υπηρεσιών και εκεί.

«Η κατοχή στοχεύει σκόπιμα και συστηματικά το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στην κυβέρνηση της Γάζας ως μέρος της γενοκτονικής πολιτικής της κατά της Λωρίδας», αναφέρει.

«Καμία από τις εγκαταστάσεις ή τα νοσοκομεία δεν διαθέτει ασφαλείς οδούς πρόσβασης που να επιτρέπουν στους ασθενείς και τους τραυματίες να φτάσουν σε αυτά», προσθέτει το υπουργείο.

Δεν υπάρχει άμεσο σχόλιο από το Ισραήλ.

Το Ισραήλ έχει κατηγορήσει τη Χαμάς ότι έχει χρησιμοποιήσει συχνά νοσοκομεία στη Γάζα ως βάσεις για να σχεδιάζει και να πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.

Συνεχείς απομακρύνσεις Παλαιστινίων

Η πόλη της Γάζας έχει λάβει διαταγές εκκένωσης από την έναρξη της επίθεσης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων εκεί.

Πηγή: Reuters, Times of Israel