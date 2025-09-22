Μπορεί να γίνει η Παλαιστίνη πλήρες μέλος του ΟΗΕ; – Οι προϋποθέσεις

Έχουμε αναφέρει την αυξανόμενη δυναμική για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, με τη Γαλλία να είναι μεταξύ μιας σειράς εθνών που πρόκειται να ενταχθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, την Αυστραλία και την Πορτογαλία.

Ωστόσο, υπάρχουν εμπόδια για να γίνει ένα παλαιστινιακό κράτος πλήρες μέλος του ΟΗΕ.

Ποιες οι προϋποθέσεις

Η πορεία προς τα εκεί απαιτεί τουλάχιστον εννέα από τα 15 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας να ψηφίσουν υπέρ και κανένα από τα πέντε μόνιμα μέλη – Βρετανία, Κίνα, Γαλλία, Ρωσία και ΗΠΑ – να ασκήσει βέτο.

Οι ΗΠΑ αναμένεται να ασκήσουν το δικαίωμα βέτο τους εάν το ζήτημα τεθεί ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Επειδή η Κίνα και η Ρωσία αναγνώρισαν ένα παλαιστινιακό κράτος το 1988, οι ΗΠΑ μπορεί σύντομα να μείνουν το μόνο μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας που δεν θα το πράξει, ενισχύοντας τον τρόπο με τον οποίο η Ουάσιγκτον στέκεται ολοένα και περισσότερο ως προπύργιο μεταξύ του Ισραήλ και της αυξανόμενης διεθνούς απομόνωσης.

Αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχουν άλλες χώρες από την G7 που δεν έχουν δείξει κανένα σημάδι αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους. Ο Καναδάς και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι οι πρώτες χώρες της G7 που αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη, αλλά τα άλλα μέλη Ιαπωνία, Ιταλία και Γερμανία αντιτίθενται στην κίνηση.

Πηγή: CNN