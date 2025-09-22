Αλ Σαράα: Ο πρώτος Σύρος ηγέτης που θα παραστεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ εδώ και έξι δεκαετίες

Ο Σύρος πρόεδρος Άχμεντ αλ Σαράα έφτασε στη Νέα Υόρκη ενόψει της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (ΓΣΟΗΕ), ο πρώτος Σύρος ηγέτης που το κάνει αυτό από το 1967, σύμφωνα με το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Ο αλ Σαράα ηγείται μιας υψηλόβαθμης αντιπροσωπείας που περιλαμβάνει αρκετούς Σύρους υπουργούς και ανώτερους αξιωματούχους, ανέφερε χθες το SANA.

«Η επίσκεψη σηματοδοτεί μια σημαντική διπλωματική στιγμή για τη Δαμασκό, καθώς επιστρέφει στο προσκήνιο του ΟΗΕ σε επίπεδο αρχηγού κράτους για πρώτη φορά μετά από σχεδόν έξι δεκαετίες», ανέφερε το SANA.

Η συζήτηση της 80ής συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ θα ξεκινήσει αύριο, θα συνεχιστεί μέχρι το Σάββατο και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα.

Από το παρακλάδι της Αλ Κάιντα στην ηγεσία της Συρίας και την προθυμία για συνεργασία με τις ΗΠΑ

Ο αλ Σαράα ήταν ο ηγέτης της κύριας μαχητικής ομάδας που ηγήθηκε της αστραπιαίας επίθεσης που οδήγησε στην ανατροπή του Σύριου δικτάτορα Μπασάρ αλ-Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, του οποίου το καθεστώς βρισκόταν στην εξουσία για αρκετές δεκαετίες.

Κάποτε παρακλάδι της Αλ Κάιντα και βασικός παράγοντας στην αιματηρή εμφύλια σύγκρουση της Συρίας, ο αλ-Σαράα έχει επαναπροσδιορίσει τον εαυτό του ως έναν πραγματιστή ηγέτη με σκοπό την ανοικοδόμηση του σπαραγμένου από τον πόλεμο έθνους του και την αποκατάσταση των διαλυμένων διεθνών σχέσεων της Συρίας.

Οι ΗΠΑ έχουν δείξει προθυμία να συνεργαστούν με τη νέα συριακή ηγεσία, τονίζοντας παράλληλα ότι θα την κρίνουν από τις πράξεις της.

Πηγή: CNN