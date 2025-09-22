Για «ιστορική ανακοίνωση» Τραμπ σχετικά με τον αυτισμό μιλά ο Λευκός Οίκος

Ως «ιστορική» περιγράφουν συνεργάτες του Λευκού Οίκου την ανακοίνωση στην οποία θα προχωρήσει απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ «σχετικά με τον αυτισμό», λίγο προτού μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Τραμπ είχε προαναγγείλει τις ανακοινώσεις ήδη από την Παρασκευή δείχνοντας ότι ποιστεύει πάρα πολύ στο περιεχόμενό τους. «Θα κάνουμε μια ανακοίνωση για τον αυτισμό τη Δευτέρα. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ σημαντική ανακοίνωση. Νομίζω θα είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που έχουμε κάνει».

Η Wall Street Journal είχε αποκαλύψει νωρίτερα μέσα στον μήνα ότι ο Υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ σχεδιάζει να ανακοινώσει ότι η χρήση από έγκυες γυναίκες του δημοφιλούς παυσίπονου Tylenol (πρόκειται για μη συνταγογραφούμενο φάρμακο) της εταιρίας Kenvue συνδέεται ενδεχομένως με τον αυτισμό, σε αντίθεση με τις ιατρικές οδηγίες που το συνεοδεύουν και διαβεβαιώνουν ότι είναι ασφαλές στη χρήση του.

Οι διαγνώσεις αυτισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυξηθεί σημαντικά από το 2000, εντείνοντας την ανησυχία του κοινού, σημειώνει το Reuters:

Μέχρι το 2020, το ποσοστό αυτισμού στις ΗΠΑ σε 8χρονα παιδιά ήταν 1 στα 36, ή ποσοστό 2,77%.

Το 2018 το ποσοστό ήταν 2,27% και

το 2000 0,66%.

Τα στοχεία προέρχονται από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC).

«Επιδημία αυτισμού από περιβαλλοντικές τοξίνες»

Ο Κένεντι έχει ισχυριστεί ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται στη δίνη μιας «επιδημίας αυτισμού» που τροφοδοτείται από «περιβαλλοντικές τοξίνες». Δεκαετίες έρευνας δεν έχουν δώσει σαφείς απαντήσεις σχετικά με το τι συμβάλλει στον αυτισμό, αλλά πολλοί επιστήμονες πιστεύουν ότι η γενετική, ενδεχομένως σε συνδυασμό με περιβαλλοντικές επιρροές, παίζει ρόλο.

