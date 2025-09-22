Ιταλία: Βίαια επεισόδια στο Μιλάνο με διαδηλωτές για τη Γάζα, μπλοκάρονται λιμάνια

Απεργοί λιμενεργάτες απέκλεισαν τους δρόμους πρόσβασης στα λιμάνια της Ιταλίας τη Δευτέρα και ξέσπασαν βίαια επεισόδια σε μια φιλοπαλαιστινιακή διαμαρτυρία στο κέντρο του Μιλάνου, καθώς τα συνδικάτα πραγματοποίησαν μια ημέρα διαμαρτυρίας κατά της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα.

Διαμαρτυρόμενοι Ιταλοί λιμενεργάτες δήλωσαν ότι επιδιώκουν να αποτρέψουν τη χρήση της Ιταλίας ως ενδιάμεσου σταθμού για τη μεταφορά όπλων και άλλων προμηθειών στο Ισραήλ, το οποίο βρίσκεται σε πόλεμο με τη Χαμάς στη Γάζα.

Ρίψη δακρυγόνων στο Μιλάνο

Η αστυνομία με εξάρτυση καταστολής και χρήση δακρυγόνων συγκρούστηκε με διαδηλωτές γύρω από τον κεντρικό σταθμό στο Μιλάνο, ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας του Reuters, ενώ τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι διαδηλωτές προσπαθούσαν να σταματήσουν την κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο κοντά στην πόλη της Μπολόνια.

Στη νότια πόλη της Νάπολης, σημειώθηκαν αψιμαχίες με την αστυνομία καθώς διαδηλωτές εισέβαλαν στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό. Μερικοί από αυτούς ανέβηκαν για λίγο στις γραμμές, προκαλώντας καθυστερήσεις στις υπηρεσίες.

Χιλιάδες διαδήλωσαν σε άλλες ιταλικές πόλεις, τα σχολεία έκλεισαν και ορισμένες δημόσιες συγκοινωνίες επηρεάστηκαν από τις διακοπές λειτουργίας που κήρυξαν τα συνδικάτα.

Με παλαιστινιακές σημαίες στις συγκεντρώσεις

Στη Γένοβα, στη βορειοδυτική Ιταλία, διαδηλωτές ανάμεσα σε ένα πλήθος αρκετών εκατοντάδων ανθρώπων κυμάτιζαν την παλαιστινιακή σημαία κατά τη διάρκεια συγκεντρώσεων νωρίς το πρωί γύρω από το λιμάνι.

Πιο κάτω από την ακτή, στην πόλη Λιβόρνο της Τοσκάνης, μια είσοδος στο λιμάνι μπλοκαρίστηκε από διαμαρτυρόμενους εργάτες. Μια παρόμοια διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε επίσης στην Τεργέστη, στα βορειοανατολικά.

«Ο παλαιστινιακός λαός συνεχίζει να μας δίνει ένα ακόμη μάθημα αξιοπρέπειας και αντίστασης», δήλωσε ο Ρίκι, ένας διαδηλωτής στη Γένοβα από μια εργατική ομάδα βάσης που ονομάζεται Αυτόνομη Συλλογική Εργαζομένων Λιμένων.

«Μαθαίνουμε από αυτούς και προσπαθούμε να κάνουμε το καθήκον μας», πρόσθεσε.

Η δεξιά ιταλική κυβέρνηση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι είναι παραδοσιακός υποστηρικτής του Ισραήλ στην Ευρώπη και έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων δυτικών εθνών αναγνωρίζοντας ένα παλαιστινιακό κράτος.

Οι περιφερειακές σιδηροδρομικές υπηρεσίες προς τη Ρώμη αντιμετώπισαν καθυστερήσεις και ακυρώσεις λόγω των απεργιών, αλλά ο υπόγειος σιδηρόδρομος λειτούργησε κανονικά. Οι περισσότερες γραμμές του μετρό στο Μιλάνο, την οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας, λειτουργούσαν επίσης.

Ο υπουργός Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι υποβάθμισε τον αντίκτυπο των διαμαρτυριών στο σιδηροδρομικό δίκτυο, επαινώντας όσους είχαν πάει στη δουλειά.

«Η σημερινή απεργία προκαλεί την ακύρωση μόνο ενός περιορισμένου αριθμού τρένων. Η πολιτική κινητοποίηση των ακροαριστερών συνδικαλιστών δεν μπορεί να βλάψει εκατομμύρια εργαζόμενους», είπε.

Πηγή: Reuters