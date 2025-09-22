Ισραήλ: Ο Νετανιάχου υπόσχεται ότι «το Ισραήλ θα εξαλείψει τη Χαμάς» στην πρόποση για την Εβραϊκή Πρωτοχρονιά

Το Ισραήλ θα εξαλείψει τη Χαμάς, υπόσχεται ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μια πρόποση ενόψει της εορτής Ρος Ασσανά [Εβραϊκή Πρωτοχρονιά] με την στρατιωτική ηγεσία της χώρας.

«Βρισκόμαστε σε έναν αγώνα στον οποίο υπερισχύουμε των εχθρών μας και πρέπει να καταστρέψουμε τον ιρανικό άξονα – και έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε αυτό. Αυτό μας περιμένει την επόμενη χρονιά, η οποία θα μπορούσε να είναι μια ιστορική χρονιά για την ασφάλεια του Ισραήλ», τόνισε ο Νετανιάχου, συναντώμενος στο Φόρουμ του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων μαζί με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, και τον υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατς.

«Θέλω να επαναλάβω ότι είμαστε αποφασισμένοι να επιτύχουμε όλους τους πολεμικούς μας στόχους. Όχι μόνο στη Γάζα, όχι μόνο για να ολοκληρώσουμε την εξάλειψη της Χαμάς, να απελευθερώσουμε τους ομήρους μας και να διασφαλίσουμε ότι η Γάζα δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ, αλλά και σε άλλα μέτωπα – για να ανοίξουμε ευκαιρίες για ασφάλεια, για νίκη, αλλά και για ειρήνη».

«Αυτό απαιτεί δύο θεμελιώδεις ιδιότητες: ενότητα σε στιγμές δοκιμασίας και αποφασιστικότητα ανά πάσα στιγμή», ανάφερε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ στο φόρουμ. «Είθε λοιπόν φέτος να είναι μια χρονιά ασφάλειας, νίκης και ενότητας. Σανά Τοβά».

Πηγή: Times of Israel