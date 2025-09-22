Πυρηνικά: Ανανέωση της New Start για έναν χρόνο προτείνει ο Πούτιν, με αστερίσκο

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν πρότεινε τη Δευτέρα να παραταθεί κατά ένα έτος η συνθήκη για τον πυρηνικό αφοπλισμό New Start που έχει συναφθεί μεταξύ της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών και η οποία λήγει τον ερχόμενο Φεβρουάριο.

«Η Ρωσία είναι έτοιμη, μετά τις 5 Φεβρουαρίου 2026, να συνεχίσει να τηρεί τους βασικούς ποσοτικούς περιορισμούς που προβλέπονται στη συνθήκη START», δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη.

«Στη συνέχεια, με βάση μια ανάλυση της κατάστασης, θα λάβουμε απόφαση σχετικά με τη διατήρηση αυτών των εθελοντικών περιορισμών», πρόσθεσε.

«Πιστεύουμε ότι αυτό το μέτρο θα είναι βιώσιμο μόνο αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ενεργήσουν αναλόγως και δεν λάβουν μέτρα που υπονομεύουν ή παραβιάζουν την τρέχουσα αναλογία αποτρεπτικών δυνατοτήτων», συνέχισε ο Ρώσος πρόεδρος.

Η συνθήκη New Start

Η συνθήκη New Start, η τελευταία συμφωνία για τον έλεγχο των όπλων που δεσμεύει την Ουάσιγκτον και τη Μόσχα, πρόκειται να λήξει τον Φεβρουάριο του 2026. Περιορίζει κάθε μέρος σε 1550 στρατηγικές επιθετικές κεφαλές και προβλέπει έναν μηχανισμό ελέγχων, παρόλο που αυτοί έχουν διακοπεί από τότε που η Μόσχα ανέστειλε τη συμμετοχή της πριν από δύο χρόνια.

Επιπλέον, το 2019 οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχώρησαν από μια σημαντική συνθήκη αποστρατιωτικοποίησης που είχε συναφθεί το 1987 με τη Ρωσία, σχετικά με τα πυρηνικά όπλα μεσαίου βεληνεκούς (INF).