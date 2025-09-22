Ισραήλ: Το «ευχαριστώ» του Σάαρ στην επικεφαλής της αυστραλιανής αντιπολίτευσης για τη δέσμευση ανάκλησης της αναγνώρισης της Παλαιστίνης

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ συνομιλεί με την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Αυστραλίας, Σούσαν Λέι, του κεντροδεξιού Φιλελεύθερου Κόμματος, για να συζητήσουν την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από την Καμπέρα.

«Εξέφρασα την εκτίμησή μας για τη θέση της που αντιτίθεται στην πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης της Αυστραλίας και για την ανακοίνωσή της ότι, σε περίπτωση αλλαγής κυβέρνησης στην Αυστραλία, η απόφαση αυτή θα ανατραπεί», γράφει ο Σάαρ στο X.

«Της περιέγραψα τους στόχους του Ισραήλ στον πόλεμο στη Γάζα και τις σημαντικές προσπάθειες που καταβάλλονται για να καταστεί δυνατή η συνεχής ροή ανθρωπιστικής βοήθειας υπό δύσκολες συνθήκες», τονίζει.

«Τόνισα ότι το Ισραήλ γνωρίζει καλά τους πολλούς φίλους που έχει στην Αυστραλία και κάνει διάκριση μεταξύ της κυβέρνησης και του λαού της Αυστραλίας. Απηύθυνα πρόσκληση στην κα Λέι να επισκεφθεί το Ισραήλ», προσθέτει.