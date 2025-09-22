Αίγυπτος: Ο πρόεδρος Αλ Σίσι απένειμε χάρη στον διακεκριμένο Αιγύπτιο-Βρετανό ακτιβιστή Αλάα Αμπντελ-Φάταχ

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Άμπντελ Φάταχ αλ-Σίσι, έδωσε χάρη στον διακεκριμένο Αιγύπτιο-Βρετανό ακτιβιστή, Αλάα Αμπντελ-Φάταχ, μετά από μακρά περίοδο φυλάκισης και επανειλημμένες απεργίες πείνας που προκάλεσαν διεθνείς εκκλήσεις για την απελευθέρωσή του, ανέφερε τη Δευτέρα το Al Qahera news.

Ο Αμπντελ-Φάταχ, 43 ετών, έγινε ο πιο εξέχων πολιτικός κρατούμενος της Αιγύπτου, αφού πέρασε μεγάλο μέρος της ενήλικης ζωής του μέσα και έξω από την κράτηση λόγω του ακτιβισμού του, και ένα σπάνιο σύμβολο αντίθεσης σε μια εκτεταμένη καταστολή υπό τον Σίσι.

Παρά τις πολλές τοπικές και διεθνείς εκστρατείες που ζητούσαν την απελευθέρωσή του, κυρίως κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής για το κλίμα COP27 που φιλοξένησε η Αίγυπτος το 2022, αυτή η πιθανότητα έγινε απτή μόνο όταν ο Σίσι διέταξε τις αρμόδιες αρχές τον Σεπτέμβριο να μελετήσουν την πιθανή του χάρη. Το όνομα του Αμπντ ελ-Φάταχ είχε αφαιρεθεί από τον κατάλογο «τρομοκρατίας» της Αιγύπτου μήνες νωρίτερα.

Ο Αμπντ ελ-Φάταχ, ο οποίος έλαβε τη βρετανική υπηκοότητα μέσω της μητέρας του το 2021, προέρχεται από μια οικογένεια γνωστών ακτιβιστών και διανοουμένων που έχουν ξεκινήσει πολλές εκστρατείες για να ζητήσουν την απελευθέρωσή του. Η μητέρα του, Λάιλα Σουέιφ, συναντήθηκε με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ νωρίτερα φέτος για να ασκήσει πιέσεις για τον γιο της.

Ο πρώην μπλόγκερ και πρώην προγραμματιστής είχε συλληφθεί τόσο πριν από την εξέγερση της Αραβικής Άνοιξης που ανέτρεψε τον βετεράνο αυτοκράτορα της Αιγύπτου Χόσνι Μουμπάρακ το 2011 όσο και κατά τη διάρκεια της αναταραχής που ακολούθησε. Αλλά η κριτική του για την καταστολή των αντιφρονούντων μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον τότε αρχηγό του στρατού Σίσι ήταν αυτή που του χάρισε τις μεγαλύτερες φυλάκισεις μέχρι στιγμής.

Το 2014, ο Αμπντ ελ-Φατάχ καταδικάστηκε για διαμαρτυρία χωρίς άδεια σε 15 χρόνια φυλάκισης, η οποία αργότερα μειώθηκε σε πέντε χρόνια.

Αφέθηκε ελεύθερος το 2019, αλλά παρέμεινε υπό όρους και συνελήφθη ξανά αργότερα εκείνο το έτος, κατηγορούμενος για διάδοση ψευδών ειδήσεων μετά την κοινοποίηση μιας ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τον θάνατο ενός κρατούμενου. Αργότερα καταδικάστηκε σε άλλη μια πενταετή ποινή φυλάκισης.

Ο αγώνας της μητέρας του για την αποφυλάκιση του

Η εκστρατεία της μητέρας του, Σουέιφ, ξεκίνησε από τη συνεχιζόμενη κράτηση του γιου της τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, όταν ανέμενε την απελευθέρωσή του λόγω του χρόνου που είχε περάσει σε προφυλάκιση. Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι έπρεπε να παραμείνει υπό κράτηση μέχρι τον Ιανουάριο του 2027.

Η Σουέιφ πραγματοποίησε μια μακρά απεργία πείνας στη Βρετανία, τερματίζοντάς την μόνο μετά από εκκλήσεις της οικογένειάς της, καθώς η υγεία της επιδεινώθηκε σημαντικά. Η Στάρμερ υποσχέθηκε ότι θα έκανε ό,τι μπορούσε για να εξασφαλίσει την απελευθέρωσή του.

Ο Αμπντελ-Φατάχ έχει επίσης πραγματοποιήσει πολλαπλές απεργίες πείνας ενώ βρισκόταν υπό κράτηση σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη φυλάκισή του και σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τη μητέρα του, πιο πρόσφατα στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Πηγή: Reuters