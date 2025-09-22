Ιταλία: Πλημμύρες στον βορρά – Μία αγνοούμενη και αποκλεισμένοι τουρίστες

Μία γυναίκα αγνοείται και 15 τουρίστες, οι οποίοι βρίσκονταν σε κάμπινγκ, έχουν αποκλειστεί έπειτα από την υπερχείλιση χειμάρρου στην ευρύτερη περιοχή του Τορίνο, με φόντο την κακοκαιρία που πλήττει τις περιφέρειες Λιγουρία, Πεδεμόντιο και Λομβαρδία της βόρειας Ιταλίας.

Στο Μιλάνο και κοντινές σε αυτό κωμοπόλεις, ο ποταμός Σέβεζο έσπασε τα φράγματα.

Δρόμοι έγιναν ποτάμια, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν καταστήματα και ισόγεια σπίτια.

Κλειστά σχολεία

Στην περιφέρεια της Λιγουρίας, με πρωτεύουσα την Γένοβα, σήμερα τα σχολεία παρέμειναν κλειστά, για προληπτικούς λόγους.

Στο Κόμο, κατολίσθηση προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε ΙΧ αυτοκίνητο χωρίς, ευτυχώς, να τραυματισθούν οι επιβαίνοντες.

Το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επεκταθεί στην κεντρική Ιταλία και να συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι αύριο, Τρίτη, το βράδυ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ