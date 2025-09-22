Γάζα: Τουλάχιστον 20 νεκροί σήμερα από ισραηλινά πλήγματα, σύμφωνα με τοπικά νοσοκομεία

Οι τελευταίες διπλωματικές κινήσεις για την αναγνώριση ενός κράτους της Παλαιστίνης δεν έχουν συμβάλλει στον περιορισμό της στρατιωτικής εκστρατείας του Ισραήλ στη Γάζα.

Τα τοπικά νοσοκομεία αναφέρουν ότι τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα, οι περισσότεροι στην πόλη της Γάζας.

Περισσότερα οικοδομικά τετράγωνα έχουν ανατιναχθεί και περισσότερες ισραηλινές δυνάμεις έχουν φτάσει στην πόλη καθώς πιέζουν για την πλήρη κατάληψή της. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι καταστρέφει κτίρια που χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς και ότι έχει σκοτώσει 15 «τρομοκράτες» την περασμένη ημέρα.

Οι μαρτυρίες Παλαιστινίων

Αλλά οι ντόπιοι λένε ότι ολόκληρες γειτονιές ισοπεδώνονται και ολόκληρες οικογένειες σκοτώνονται με πολλά πτώματα παγιδευμένα στα ερείπια.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι έπληξε το σημείο που χρησιμοποίησε η Χαμάς για να εκτοξεύσει δύο πυραύλους στο νότιο Ισραήλ χθες. Ανέφερε ότι ένας πύραυλος αναχαιτίστηκε από την αεράμυνα, ενώ ο άλλος χτύπησε μια ανοιχτή περιοχή.

Η ισραηλινή επίθεση έχει ήδη αναγκάσει εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν την πόλη της Γάζας προς τα νότια και σήμερα ο παράκτιος δρόμος παραμένει γεμάτος με ανθρώπους που φεύγουν.

Με πληροφορίες από BBC