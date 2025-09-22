Ιράν: Στη Μόσχα ο επικεφαλής του πυρηνικού προγράμματος για να υπογράψει συμφωνία για σταθμούς παραγωγής ενέργειας

Ο επικεφαλής του οργανισμού ατομικής ενέργειας του Ιράν, Μοχάμεντ Εσλάμι, έφτασε στη Μόσχα για συνομιλίες, μετέδωσαν τη Δευτέρα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, καθώς ο ΟΗΕ εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς κυρώσεων στην Τεχεράνη για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Την Παρασκευή, το 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ απέρριψε σχέδιο ψηφίσματος για την οριστική άρση των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης, μια κίνηση που υποστηρίχθηκε από τη Ρωσία και την Κίνα, και τα οποία αντιτίθενται στις προσπάθειες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας να επαναφέρουν τις κυρώσεις του ΟΗΕ.

Τα ευρωπαϊκά κράτη κατηγορούν την Τεχεράνη ότι δεν τήρησε τη συμφωνία του 2015 με τις παγκόσμιες δυνάμεις που είχε ως στόχο να την εμποδίσει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Το Ιράν αρνείται ότι έχει οποιαδήποτε τέτοια πρόθεση και η Ρωσία λέει ότι υποστηρίζει το δικαίωμα της Τεχεράνης στην ειρηνική πυρηνική ενέργεια. Ο Εσλάμι, ο οποίος είναι επίσης αντιπρόεδρος του Ιράν, δήλωσε στα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι κατά την επίσκεψή του στη Ρωσία θα υπογραφούν διμερείς συμφωνίες συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένου ενός σχεδίου για την κατασκευή οκτώ πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, καθώς η Τεχεράνη επιδιώκει να φτάσει τα 20 GW πυρηνικής ενέργειας έως το 2040.

«Έχουν πραγματοποιηθεί οι διαπραγματεύσεις για τη σύμβαση και με την υπογραφή της συμφωνίας αυτή την εβδομάδα, θα ξεκινήσουμε τα λειτουργικά βήματα», δήλωσε ο Εσλάμι.

Το Ιράν, το οποίο υποφέρει από ελλείψεις ηλεκτρικής ενέργειας κατά τους μήνες υψηλής ζήτησης, διαθέτει μόνο έναν πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής σε λειτουργία στη νότια πόλη Μπουσέρ, ο οποίος κατασκευάστηκε από τη Ρωσία και έχει χωρητικότητα περίπου 1 GW.

Οι «Ε3» δηλώνουν πρόθυμες για καθυστέρηση επαναφοράς των κυρώσεων

Η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία έχουν προσφερθεί να καθυστερήσουν την επαναφορά των κυρώσεων για έως και έξι μήνες – για να δοθεί χώρος για συνομιλίες για μια μακροπρόθεσμη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης – εάν το Ιράν αποκαταστήσει την πρόσβαση των πυρηνικών επιθεωρητών του ΟΗΕ, αντιμετωπίσει τις ανησυχίες σχετικά με το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του και ξεκινήσει συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην επαναφορά των κυρώσεων θα απαιτούσε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για παράταση έως τα τέλη της 27ης Σεπτεμβρίου, τότε θα επιβληθούν εκ νέου όλες οι κυρώσεις του ΟΗΕ.

