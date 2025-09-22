Πακιστάν: 23 νεκροί από αεροπορική επιδρομή κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια αεροπορικών βομβαρδισμών σε απομακρυσμένη παραμεθόρια περιοχή, κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, βουλευτής της αντιπολίτευσης κατηγόρησε τον στρατό του Πακιστάν ότι πραγματοποίησε τη νυχτερινή επιδρομή στο πλαίσιο αντιτρομοκρατικής επιχείρησης, ωστόσο επί του παρόντος δεν έχει εκδοθεί κάποια επίσημη ανακοίνωση από την κυβέρνηση ή τις ένοπλες δυνάμεις.

Μέλη των Πακιστανών Ταλιμπάν (TTP) έχουν εντείνει τους τελευταίους μήνες μια εκστρατεία βίας κατά των δυνάμεων ασφαλείας στις ορεινές περιοχές που συνορεύουν με το Αφγανιστάν, κατά το ίδιο πρακτορείο.

«Ήταν αεροσκάφος των δυνάμεων ασφαλείας που πραγματοποίησε τον βομβαρδισμό. Ήταν ο βομβαρδισμός τους που σκότωσε 23 ανθρώπους», δήλωσε στο AFP ο τοπικός αξιωματούχος και στέλεχος της αντιπολίτευσης, Ικμπάλ Αφρίντι.

#BREAKING Aerial bombing kills at least 23 civilians in remote Pakistan border region: police, security sources pic.twitter.com/wi04Gv4Avf — AFP News Agency (@AFP) September 22, 2025

Γυναίκες και παιδιά μεταξύ των θυμάτων

Αξιωματικός της αστυνομίας που υπηρετεί στην πόλη Τιράχ δήλωσε στο AFP ότι επτά γυναίκες και τέσσερα παιδιά ήταν μεταξύ των 23 θυμάτων, χωρίς να αναφέρει ποιος πραγματοποίησε την επίθεση.

«Τα αεροσκάφη στόχευσαν τέσσερα σπίτια, τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς» είπε, ζητώντας να μην κατονομαστεί.

Αξιωματικός ασφαλείας με έδρα την Πεσαβάρ, ο οποίος επιβεβαίωσε τον αριθμό των νεκρών, δήλωσε ότι υπάρχουν «δεκάδες κρησφύγετα των Πακιστανών Ταλιμπάν» στην περιοχή.