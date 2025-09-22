Ρωσία: Ο Πεσκόφ κατηγορεί την Εσθονία για ψευδείς ισχυρισμούς περί παραβίασης εναέριου χώρου με στόχο την κλιμάκωση των εντάσεων

Η Ρωσία κατηγόρησε τη Δευτέρα την Εσθονία, κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, ότι ισχυρίστηκε ψευδώς ότι ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της την περασμένη εβδομάδα, λέγοντας ότι το Ταλίν δεν είχε στοιχεία που να υποστηρίζουν τον ισχυρισμό του και επιδιώκει να κλιμακώσει τις εντάσεις μεταξύ Ανατολής και Δύσης.

Η Εσθονία δήλωσε την Παρασκευή ότι τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας χωρίς άδεια και παρέμειναν για συνολικά 12 λεπτά πριν αναγκαστούν να αποσυρθούν, σε ένα επεισόδιο που Δυτικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι είχε σχεδιαστεί για να δοκιμάσει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ.

Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να συζητήσει το θέμα αργότερα τη Δευτέρα, και οι διαβουλεύσεις του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ σχετικά με το περιστατικό, το οποίο έλαβε χώρα λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα αφότου περισσότερα από 20 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, ωθώντας τα αεροσκάφη του ΝΑΤΟ να καταρρίψουν μερικά από αυτά, αναμένεται να πραγματοποιηθούν την Τρίτη.

«Ψευδείς ειδήσεις»

Ερωτηθείς για τον ισχυρισμό της Εσθονίας, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ κατηγόρησε το Ταλίν ότι έκανε ψευδείς δηλώσεις.

«Δεν ακούσαμε ποτέ στην εσθονική δήλωση ότι έχουν αντικειμενικά δεδομένα παρακολούθησης (για να υποστηρίξουν τον ισχυρισμό τους)», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

«Γι’ αυτό θεωρούμε τέτοιες λέξεις κενές περιεχομένου, αβάσιμες και συνέχεια ενός εντελώς απερίσκεπτου μοτίβου κλιμάκωσης των εντάσεων και πρόκλησης ατμόσφαιρας αντιπαράθεσης», πρόσθεσε.

Ο Πεσκόφ, ο οποίος σημείωσε ότι το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε αρνηθεί κατηγορηματικά την εσθονική κατηγορία, δήλωσε ότι οι Ρώσοι πιλότοι λειτουργούσαν πάντα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Πηγή: Reuters