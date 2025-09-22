Ζαν-Νοέλ Μπαρό (Γάλλος ΥΠΕΞ): Η αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους είναι μια σημαντική διπλωματική νίκη

Η αναμενόμενη ανακοίνωση της Γαλλίας απόψε το βράδυ ότι αναγνωρίζει την Παλαιστίνη ως κράτος, ανακοίνωση η οποία κατά τη διάρκεια ομιλίας του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στη Νέα Υόρκη, είναι «μια μεγάλη μέρα για την ειρήνη και μια σημαντική διπλωματική νίκη για τη Γαλλία» δήλωσε ο απερχόμενος υπουργός εξωτερικών της χώρας Ζαν Νοέλ Μπαρό, διευκρινίζοντας ότι «η εφαρμογή της θα είναι σταδιακή και θα εξαρτάται από τις εξελίξεις επί τόπου, συμπεριλαμβανομένης της απελευθέρωσης των ομήρων».

Την απόφαση του Γάλλου προέδρου στήριξε και το γαλλικό Σοσιαλιστικό κόμμα ο γενικός Γραμματέας του οποίου Ολιβιέ Φορ δήλωσε ότι η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης δεν είναι «μια χειρονομία που ευνοεί τη Χαμάς», αλλά μάλλον υπενθυμίζει στην ισραηλινή κυβέρνηση ότι «δεν είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε την ιδέα ενός Μεγάλου Ισραήλ» από τη «Μεσόγειο μέχρι τον Ιορδάνη ποταμό».

Ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος κάλεσε επίσης τους Δήμους της Γαλλίας να υψώσουν την παλαιστινιακή σημαία σε κτίρια τους για να «πουν στον κόσμο ότι η Γαλλία δεν είναι απλώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ότι η Γαλλία βρίσκεται πίσω από αυτή την χειρονομία και ότι πράγματι θέλουμε να επιτύχουμε μια λύση δύο κρατών», την οποία το Σοσιαλιστικό Κόμμα ζητά «από το 1982», όπως υπενθύμισε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

