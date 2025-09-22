Μόσχα: Η λύση των δύο κρατών, ο μοναδικός τρόπος επίλυσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή

Για τη Ρωσία η λύση δύο κρατών είναι ο μοναδικός τρόπος για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε σήμερα το Κρεμλίνο, με φόντο τις τελευταίες εξελίξεις.

Η Βρετανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Πορτογαλία αναγνώρισαν χθες το παλαιστινιακό κράτος, σε μια κίνηση-ορόσημο.

«Παραμένουμε ταγμένοι στα θεμελιώδη ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και ταγμένοι στη διεθνή θέση για την πιθανότητα επίλυσης του παλαιστινοϊσραηλινού προβλήματος στη βάση της προσέγγισης δύο κρατών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε δημοσιογράφους.

«Αυτό παραμένει η προσέγγισή μας και πιστεύουμε ότι είναι ο μοναδικός δυνατός τρόπος για να βρεθεί λύση σε αυτή την εξαιρετικά περίπλοκη, μακρόχρονη σύγκρουση, που τώρα είναι ίσως στην πιο οξεία και τραγική φάση σε ολόκληρη την ιστορία της».

Πηγές: Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ