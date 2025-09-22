Logo Image

Μπαρντελά: Η αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους από τον Μακρόν επιβραβεύει τη Χαμάς

Η γαλλική σκληρή δεξιά διαφωνεί με τον Μακρόν

«Η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης από τον Εμανουέλ Μακρόν είναι λάθος, καθώς η Χαμάς εξακολουθεί να κρατά ομήρους Ισραηλινούς», τονίζει ο Ζορντάν Μπαρντελά, πρόεδρος του Εθνικού Συνασπισμού.

«Αυτό ισοδυναμεί με επιβράβευση των φρικαλεοτήτων που διαπράχθηκαν στις 7 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της πιο αιματηρής επίθεσης που έχει γνωρίσει ποτέ το κράτος του Ισραήλ», πρόσθεσε σε μια δημοσίευση X.

