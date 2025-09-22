Μπαρντελά: Η αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους από τον Μακρόν επιβραβεύει τη Χαμάς

«Η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης από τον Εμανουέλ Μακρόν είναι λάθος, καθώς η Χαμάς εξακολουθεί να κρατά ομήρους Ισραηλινούς», τονίζει ο Ζορντάν Μπαρντελά, πρόεδρος του Εθνικού Συνασπισμού.
«Αυτό ισοδυναμεί με επιβράβευση των φρικαλεοτήτων που διαπράχθηκαν στις 7 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της πιο αιματηρής επίθεσης που έχει γνωρίσει ποτέ το κράτος του Ισραήλ», πρόσθεσε σε μια δημοσίευση X.
La reconnaissance d’un État de Palestine par Emmanuel Macron est une faute, alors que le Hamas détient toujours des otages israéliens.
Elle revient à récompenser les atrocités commises le 7 octobre, lors de l’attentat le plus meurtrier jamais connu par l’État d’Israël.
Jamais…
