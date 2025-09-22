Ευρωκοινοβούλιο: Την Τρίτη η ανακοίνωση των υποψηφίων για το βραβείο Ζαχάρωφ

Την Τρίτη, οι πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου θα παρουσιάσουν τους υποψηφίους τους για το Βραβείο Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της Σκέψης 2025.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί σε κοινή συνεδρίαση των επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων και Ανάπτυξης και της υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτή είναι η πρώτη φάση της διαδικασίας απονομής του Βραβείου Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της Σκέψης 2025 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μετά την παρουσίαση των υποψηφίων από τις πολιτικές ομάδες, οι αρμόδιες επιτροπές θα ψηφίσουν για μια λίστα τριών υποψηφίων στις 16 Οκτωβρίου.

Ο νικητής θα επιλεγεί από τη Διάσκεψη των Προέδρων, η οποία αποτελείται από την Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, και τους ηγέτες των πολιτικών ομάδων, στα τέλη Οκτωβρίου.

Η τελετή απονομής του Βραβείου Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της Σκέψης 2025 θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας του Κοινοβουλίου τον Δεκέμβριο στο Στρασβούργο.