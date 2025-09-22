Μάλτα: Επίσημη αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους στη συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών

Ο πρωθυπουργός της Μάλτας Ρόμπερτ Αμπέλα πρόκειται να ανακοινώσει επίσημα την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης από τη χώρα κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο του.

Ο Αμπέλα, ο οποίος δίνει το παρών στην 80ή σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου συναντώνται πάνω από 190 παγκόσμιοι ηγέτες, είχε δεσμευτεί νωρίτερα φέτος να κάνει αυτό το βήμα στο πλαίσιο της προώθησης από τη Μάλτας της λύσης των δύο κρατών.

«Αυτή η αναγνώριση αντικατοπτρίζει τη μακροχρόνια θέση της Μάλτας υπέρ του διαλόγου και της ειρήνης στη Μέση Ανατολή», ανέφερε κυβερνητική ανακοίνωση.

Ο πρωθυπουργός της Μάλτας ανακοίνωσε για πρώτη φορά τα σχέδια για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους τον Μάιο, αλλά η συνεδρίαση των Ηνωμένων Εθνών στη συνέχεια αναβλήθηκε.

Η Μάλτα τάσσεται εδώ και καιρό υπέρ των προσπαθειών για μια λύση δύο κρατών, διατηρώντας παράλληλα διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ.

Η σύζυγος του πρώην Παλαιστίνιου ηγέτη Γιάσερ Αραφάτ έζησε μάλιστα στη νήσο για αρκετά χρόνια.

Αργά χθες, με ανάρτησή του στο Facebook, ο Αμπέλα χαιρέτισε την παράδοση φορτίου με αλεύρι που πρόσφερε η Μάλτα στη Γάζα «την παραμονή της αναγνώρισης από τη Μάλτα παλαιστινιακού κράτους». Ο ίδιος δήλωσε ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι «ιστορική» και πως η Μάλτα παραμένει ταγμένη στην επίτευξη ειρήνης στην περιοχή.

Σε μία κίνηση που εξόργισε το Ισραήλ, Βρετανία, Καναδάς, Αυστραλία και Πορτογαλία αναγνώρισαν χθες επισήμως το παλαιστινιακό κράτος, με στόχο την προώθηση της λύσης των δύο κρατών, εν μέσω της οργής και της απογοήτευσης που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Γάζα. Η Γαλλία και αρκετά άλλα κράτη αναμένεται να λάβουν την ίδια απόφαση σήμερα.

