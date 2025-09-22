Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα, επέκρινε για άλλη μια φορά ΝΑΤΟ και ΕΕ, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «αναζητούν την πηγή της επιθετικότητας στην ευρωπαϊκή ήπειρο, πρέπει να κοιτάξουν στον καθρέφτη για να τη δουν».

Το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που αναζητούν την πηγή της επιθετικότητας στην ευρωπαϊκή ήπειρο, πρέπει να κοιτάξουν στον καθρέφτη για να τη δουν, δήλωσε η Μαρία Ζαχάροβα, στο TASS, μετά την ουκρανική επίθεση με drones στη Γιάλτα και σε άλλες περιοχές της Κριμαίας.

«Μια ακόμη τρομοκρατική ενέργεια από το καθεστώς του Κιέβου. Όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, που αναζητούν την πηγή της επιθετικότητας στην ευρωπαϊκή ήπειρο, πρέπει να κοιτάξουν στον καθρέφτη για να τη δουν. Είναι ο παλμός της αποσταθεροποίησης και της εξάπλωσης της τρομοκρατίας στην Ευρώπη, χρηματοδοτώντας το καθεστώς του Κιέβου και προμηθεύοντάς το με όπλα», δήλωσε η Ζαχάροβα.

Τρεις νεκροί σε θέρετρο

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι την Κυριακή, γύρω στις 19:30 ώρα Μόσχας, η Ουκρανία πραγματοποίησε επίθεση σε ένα θέρετρο στην Κριμαία, όπου δεν υπάρχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν drone εξοπλισμένα με εκρηκτικές κεφαλές.

Ο ηγέτης της Κριμαίας, Σεργκέι Ακσιόνοφ, δήλωσε ότι στην πόλη Φόρος, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Σεβαστούπολη, πολλά κτίρια του σανατορίου Φόρος και ένα σχολικό κτίριο υπέστησαν ζημιές σε επιθέσεις με drone. Τρία άτομα σκοτώθηκαν και 16 άλλα τραυματίστηκαν.