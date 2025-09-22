Γιατί η Ρωσία αναπτύσσει λιγότερους από τους διαθέσιμους νεοσύλλεκτους στρατιώτες στην Ουκρανία

Στρατηγικό απόθεμα σε δυνάμεις νεοσύλλεκτων φαίνεται ότι ξεκίνησε να σχηματίζει η Ρωσία από τον Ιούλιο του 2025.

Σύμφωνα με ρωσική πηγή, περίπου 292.000 άτομα υπέγραψαν συμβάσεις με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας από τις αρχές του 2025 μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται δηλαδή κατά μέσο όρο για περίπου 7.900 νεοσύλλεκτους ανά εβδομάδα ή 31.600 ανά μήνα.

Από αυτούς, δεν καταλήγουν όλοι στην πρώτη γραμμή των συγκρούσεων στην Ουκρανία. Αντίθετα ορισμένοι εντάσσονται στο στρατηγικό απόθεμα που προσπαθεί να δημιουργήσει η Ρωσία.

Η ρωσική στρατιωτική διοίκηση πιθανόν εκτίμησε ότι η Μόσχα μπορεί να αντέξει οικονομικά την δημιουργία ενός τέτοιου αποθέματος μετά την μείωση των απωλειών στο πεδίο το καλοκαίρι του 2025.

Το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο ανέφερε ότι η Ρωσία υπέστη περίπου 32.000 έως 48.000 απώλειες ανά μήνα το διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου 2025. Οι απώλειες ήταν περισσότερες από το μέσο μηνιαίο εκτιμώμενο ποσοστό στρατολόγησης. Ωστόσο, οι απώλειες περιορίστηκαν σε περίπου 29.000 τον Αύγουστο και 13.000 απώλειες το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος είναι οι μόνοι μήνες του 2025 μέχρι στιγμής με τα ποσοστά των απωλειών να είναι κάτω από το μέσο ποσοστό στρατολόγησης.

Αντίστοιχα, το Ινστιτούτο για την Μελέτη του Πολέμου (ISW) εκτίμησε προσφάτως ότι η Ρωσία κατακτά εδάφη στην Ουκρανία σημειώνοντας λιγότερες απώλειες, από τον Μάιο έως τον Αύγουστο του 2025 σε σύγκριση με την άνοιξη του 2025, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις υπέστησαν χαμηλότερο ποσοστό απωλειών ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο που καταλήφθηκε.

Ο σχηματισμός στρατηγικής εφεδρείας πιθανώς υποδηλώνει ότι η ρωσική στρατιωτική διοίκηση εκτιμά ότι οι δυνάμεις της θα είναι σε θέση να συνεχίσουν με τον τρέχοντα ρυθμό προέλασής τους ακολουθώντας τον σχηματισμό μικρών τακτικών ομάδων που επιτρέπουν στη ρωσική διοίκηση να αναπτύξει λιγότερο προσωπικό στην πρώτη γραμμή, σχολιάζουν οι αναλυτές του αμερικανικού think tank.

Παράλληλα, συνεχίζουν οι αναλυτές, η απόφαση αυτή της Μόσχας να μην αναπτύσσει όλους τους νεοσύλλεκτους στην πρώτη γραμμή δείχνει ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και η ρωσική στρατιωτική διοίκηση είναι ικανοποιημένοι με τον τρέχοντα ρυθμό προέλασης, παρόλο που οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να προελαύνουν με χαμηλό ρυθμό.

Η απόφαση υποδηλώνει επίσης ότι η Ρωσία σχεδιάζει να κλιμακώσει τις επιθέσεις της στην Ουκρανία σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, αντί να τερματίσει τον πόλεμο.

Κατά το ISW, η Ρωσία ενδέχεται επίσης να θέλει αυτό το στρατηγικό απόθεμα στο πλαίσιο των ευρύτερων προετοιμασιών του Κρεμλίνου για μια πιθανή σύγκρουση Ρωσίας-ΝΑΤΟ στο μέλλον, ιδίως δεδομένου η Μόσχα εντείνει τα στρατιωτικο-πατριωτικά προγράμματα νέων που στοχεύουν στην στρατολόγηση Ρώσων νέων στον στρατό τα επόμενα χρόνια.