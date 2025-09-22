Η κυβέρνηση Τραμπ θα συνδέσει τη χρήση του Tylenol στην εγκυμοσύνη με τον αυτισμό

Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να ανάψει νέα φωτιά στη δημόσια συζήτηση γύρω από τον αυτισμό, καθώς αναμένεται να συνδέσει τη χρήση του παυσίπονου Tylenol κατά την εγκυμοσύνη με την εμφάνιση της αναπτυξιακής διαταραχής.

Η σύνδεση θα γίνει σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Δευτέρα, στον Λευκό Οίκο, όπως μεταδίδει το Axios.com. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η οποία είχε αποκαλύψει πρώτη το θέμα, η αναφορά του Τραμπ θα αναβιώσει μια παλιά και αμφιλεγόμενη ιατρική διαμάχη γύρω από τη δραστική ουσία της Tylenol, την ακεταμινοφαίνη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα εμφανιστεί στο πλευρό του υπουργού Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ –γνωστού για τη στήριξή του σε αμφισβητούμενες θεωρίες– του διοικητή της CMS Μεχμέτ Οζ και άλλων αξιωματούχων.

Τι θα ανακοινωθεί

Η κυβέρνηση αναμένεται επίσης να υποστηρίξει ότι τα χαμηλά επίπεδα φυλλικού οξέος συνδέονται με αυτισμό, προτείνοντας μια συγκεκριμένη μορφή του (leucovorin) ως πιθανό μέσο μείωσης των συμπτωμάτων.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είχε δεσμευθεί να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη συχνότητα του αυτισμού με “Gold Standard” επιστήμη. Η αυριανή ανακοίνωση θα σηματοδοτήσει ιστορική πρόοδο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κους Ντεσάι.

Η επιστημονική εικόνα

Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι η προγεννητική έκθεση στην ακεταμινοφαίνη μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης αυτισμού και ΔΕΠΥ. Ωστόσο, μια μεγάλη σουηδική έρευνα σε περισσότερα από 2 εκατ. παιδιά κατέληξε πέρυσι ότι δεν υπάρχει καμία συσχέτιση.

Αντίστοιχα, το Αμερικανικό Κολλέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων έχει καταλήξει ότι δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για επιπτώσεις στη βρεφική ανάπτυξη από τη συνετή χρήση του φαρμάκου.

Η αντίδραση της βιομηχανίας

Η Kenvue, παρασκευάστρια του Tylenol, απάντησε με σκληρή δήλωση: «Η ανεξάρτητη, έγκυρη επιστήμη δείχνει ξεκάθαρα ότι η ακεταμινοφαίνη δεν προκαλεί αυτισμό. Διαφωνούμε κατηγορηματικά με κάθε αντίθετο υπαινιγμό και ανησυχούμε βαθιά για τον κίνδυνο που αυτό μπορεί να επιφέρει στις εγκύους».