Logo Image

Η Γαλλία αναγνωρίζει το Παλαιστινιακό Κράτος: Σημαίες σε δημαρχεία, αλλά και πολιτικές αντιδράσεις

Κόσμος

NTB/Jonas Been Henriksen/via REUTERS

Ο Γάλλος πρόεδρος θα ανακοινώσει την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους στη Νέα Υόρκη

Η Γαλλία θα ανακοινώσει σήμερα την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους, όπως ούτως ή άλλως είχε εξαγγείλει ο Εμανουέλ Μακρόν. Το Παρίσι ακολουθεί έτσι τη χθεσινή αναγνώριση από τη Βρετανία, την Αυστραλία και τον Καναδά.

Στη Σύνοδο Κορυφής στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα, υπό την συμπροεδρία της Γαλλίας και της Σαουδικής Αραβίας, η οποία πρόκειται να εξετάσει το μέλλον της λύσης των δύο κρατών, περίπου δέκα χώρες αναμένεται να επιβεβαιώσουν την επίσημη αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας.

Το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε την Κυριακή ότι απορρίπτει τη «μονομερή» δήλωση αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους από τις δυτικές χώρες και ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαβεβαίωσε ότι ένα τέτοιο κράτος δεν θα υπάρξει.

Περίπου τα τρία τέταρτα των 193 κρατών μελών του ΟΗΕ αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος που ανακηρύχθηκε από την εξόριστη παλαιστινιακή ηγεσία το 1988.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται καθώς το Ισραήλ ισοπεδώνει τη Γάζα, με εκατοντάδες αμάχους να σκοτώνονται τις τελευταίες ημέρες.

«Αναγνωρίζει το Χαμαστάν»

«Με την σημερινή αναγνώριση, άνευ όρων, ο Εμανουέλ Μακρόν αναγνωρίζει το Χαμαστάν και όχι την Παλαιστίνη», δήλωσε η Μαρίν Λεπέν σε μια δημοσίευση X.

«Ένα τρομοκρατικό κράτος, η γέννηση του οποίου θα γραφτεί με το αίμα των θυμάτων του μεγαλύτερου πογκρόμ που έχει οργανωθεί από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο».

Δεν φαίνεται πάντως να συμφωνούν όλοι με τη Μαρίν Λεπέν, καθώς δημαρχία ανά τη χώρα έχουν ήδη υψώσει παλαιστινιακές σημαίες, από το Σεν Ντενί στο Παρίσι, μέχρι τη Νάντη.

Ο παραιτηθέντας υπουργός Εσωτερικών, Μπρουνό Ρεταγιό, ζήτησε από τους νομάρχες να αντιταχθούν σε αυτό, προσφεύγοντας στη διοικητική δικαιοσύνη.

