Η Γαλλία αναγνωρίζει το Παλαιστινιακό Κράτος: Σημαίες σε δημαρχεία, αλλά και πολιτικές αντιδράσεις

Στη Σύνοδο Κορυφής στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα, υπό την συμπροεδρία της Γαλλίας και της Σαουδικής Αραβίας, η οποία πρόκειται να εξετάσει το μέλλον της λύσης των δύο κρατών, περίπου δέκα χώρες αναμένεται να επιβεβαιώσουν την επίσημη αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας.

Το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε την Κυριακή ότι απορρίπτει τη «μονομερή» δήλωση αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους από τις δυτικές χώρες και ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαβεβαίωσε ότι ένα τέτοιο κράτος δεν θα υπάρξει.

Περίπου τα τρία τέταρτα των 193 κρατών μελών του ΟΗΕ αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος που ανακηρύχθηκε από την εξόριστη παλαιστινιακή ηγεσία το 1988.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται καθώς το Ισραήλ ισοπεδώνει τη Γάζα, με εκατοντάδες αμάχους να σκοτώνονται τις τελευταίες ημέρες.

«Αναγνωρίζει το Χαμαστάν»

«Με την σημερινή αναγνώριση, άνευ όρων, ο Εμανουέλ Μακρόν αναγνωρίζει το Χαμαστάν και όχι την Παλαιστίνη», δήλωσε η Μαρίν Λεπέν σε μια δημοσίευση X.

En effectuant cette reconnaissance aujourd’hui, sans aucune condition, c’est le Hamastan et non la Palestine que reconnaît Emmanuel Macron. Un État terroriste dont l’acte de naissance sera écrit avec le sang des victimes du plus grand pogrom organisé depuis la Deuxième Guerre… — Marine Le Pen (@MLP_officiel) September 22, 2025

«Ένα τρομοκρατικό κράτος, η γέννηση του οποίου θα γραφτεί με το αίμα των θυμάτων του μεγαλύτερου πογκρόμ που έχει οργανωθεί από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο».

Δεν φαίνεται πάντως να συμφωνούν όλοι με τη Μαρίν Λεπέν, καθώς δημαρχία ανά τη χώρα έχουν ήδη υψώσει παλαιστινιακές σημαίες, από το Σεν Ντενί στο Παρίσι, μέχρι τη Νάντη.

Ce soir, le Président de la République annoncera à l’ONU la reconnaissance de l’État de Palestine. Nantes accompagne cette décision historique de la République Française en hissant, pour la journée, le drapeau palestinien. pic.twitter.com/i1f7n0mxeW — Johanna Rolland (@Johanna_Rolland) September 22, 2025

Le drapeau de la Palestine a été hissé sur la façade de la mairie de la ville de Saint-Denis#BFM2 pic.twitter.com/NcCnil410o — BFMTV (@BFMTV) September 22, 2025

Ο παραιτηθέντας υπουργός Εσωτερικών, Μπρουνό Ρεταγιό, ζήτησε από τους νομάρχες να αντιταχθούν σε αυτό, προσφεύγοντας στη διοικητική δικαιοσύνη.