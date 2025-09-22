Logo Image

Κυβερνοεπίθεση στα αεροδρόμια: Εντοπίστηκε το κακόβουλο λογισμικό, μετ’ εμποδίων οι πτήσεις

Κόσμος

Κυβερνοεπίθεση στα αεροδρόμια: Εντοπίστηκε το κακόβουλο λογισμικό, μετ’ εμποδίων οι πτήσεις

REUTERS/Isabel Infantes

Επιμένουν τα προβλήματα σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια

Η υπηρεσία κυβερνοασφάλειας της ΕΕ (ENISA) ανακοίνωσε ότι εντόπισε το κακόβουλο λογισμικό που έχει προκαλέσει χάος σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια.

«Ο τύπος του λογισμικού έχει εντοπιστεί. Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης έχουν ξεκινήσει έρευνα», επεσήμανε η ENISA σε ανακοίνωσή της.

Χάκερς πραγματοποίησαν την Παρασκευή κυβερνοεπίθεση στην εταιρεία Collins Aerospace, η οποία παρέχει συστήματα καταγραφής και ελέγχου επιβατών σε πολλά ευρωπαϊκά αεροδρόμια, με αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών, κυρίως, στο Χίθροου του Λονδίνου και στο αεροδρόμιο του Βερολίνου.

Τόσο οι Βρυξέλλες, όσο και το Βερολίνο εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Οι βελγικές αρχές έχουν ζητήσει από τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν σχεδόν 140 από τις 276 προγραμματισμένες πτήσεις για τη Δευτέρα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AP.

Το αεροδρόμιο του Βερολίνου εξακολουθεί να λειτουργεί μετ’ εμποδίων, την ώρα που σήμερα αναμένονται σε αυτό περισσότεροι από 92.000 ταξιδιώτες.

Νωρίτερα σήμερα η Collins επεσήμανε ότι συνεργάζεται με τα αεροδρόμια που έχουν επηρεαστεί από την κυβερνοεπίθεση και πρόσθεσε ότι βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της αναβάθμισης του λογισμικού της που είναι απαραίτητη ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

